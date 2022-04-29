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Gündem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi
Gündem

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi

Almanya'nın hukuku defalarca ayaklar altına aldığını belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ," Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 17:45:00 - 2022-04-29 17:58:39
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir” dedi.

Bozdağ, Almanya’nın dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişiminin hakkı da haddi de olmadığını belirtti.

Bakan Bozdağ’ın açıklamaları şu şekilde:

Kraichtal ve Backnang yangınını, Solingen Faciası, Ludwigshafen Yangını, Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya’nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya Türkiye’ye değil kendine baksın.

Almanya'ya kınama mesajı

 

Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum.

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