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Gündem Adalet Bakanı açıkladı: HSK 387 isme inceleme başlattı
Gündem

Adalet Bakanı açıkladı: HSK 387 isme inceleme başlattı

Yeniakit Publisher
2024-02-16 23:49:00 -
Adalet Bakanı açıkladı: HSK 387 isme inceleme başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın 387 isme yeni inceleme başlattığını söyledi.

Danıştay, FETÖ'den ihraç edilen 387 kişiyi göreve iade etmişti. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklama yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ulaştım ne düşündüğünü sordum. Oldukça kararlı bir mücadele yürütüyor. FETÖ ile mücadele konusu kırmızı çizgisi. Bu 387 kişiyle ilgili olarak HSK yeniden inceleme başlatıyor. Kamuoyunda oluşan bu hassasiyet ve sayın Bakan'ın kararlılığıyla birlikte HSK yeni bir inceleme başlatıyor." açıklamasında bulundu. 

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