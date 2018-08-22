0553 313 94 23

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok sert Yunanistan açıklaması

Adalet Bakanı Gül, "Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inanan hiçbir kişi veya yönetimin, Yunanistan yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:48
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok sert Yunanistan açıklaması

Gül, Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanınmasına yönelik  kararına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Bakan Gül, açıklamasında, "Evrensel hukuka ve demokratik değerlere  inanan hiçbir kişi veya yönetimin, Yunanistan yargısının teröristleri bağrına  basan kararlarını kabul etmesi mümkün değildir. Bu hukuk katliamının sorumlusu;  uluslararası anlaşmaları reddederek, ülkelerini teröristlere güvenli liman haline  getiren Yunanistan yargısı ve örgüt üyelerine kapılarını açarak Avrupa'nın orta  yerinde bir terör sığınağı kuran Yunanistan siyasetidir." ifadelerini kullandı.

Kimin ne karar aldığına bakmaksızın FETÖ mücadelesinin sonuna kadar  sürdürüleceğine işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin mevcudiyetine kasteden teröristleri besleyen kim olursa  bunu kati surette bilmeli ve tercihlerini bu yönde yapmalıdır. Bu onurlu ve  kararlı mücadelenin sonunda; böylesi hukuk cinayetlerini taammüden ve organize  bir biçimde işleyen birlikleri, ülkeleri, yöneticileri, yargı insanlarını tarih  mahkum edecektir."

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:48
  1. adalet bakanı
  2. yunanistan
  3. fetö

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğünde otopark kavgası: 8 kişi yaralandı
    1. Düğünde otopark kavgası: 8 kişi..
    2. THK'nın 'kurban derileri' duyurusuna..
    3. Şanlıurfa'da korkutan yangın!
    4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İsraftan..
    5. Mehmet Cahit Turhan: Bu yollar aşk ve..
    6. Jülide Sarıeroğlu: Türkiye olarak bizi..
    7. İZBAN treninde yaşanan arıza nedeniyle..
    8. Bakan Ersoy ünlü şairleri andı
    9. Adıyaman'da terör operasyonu!
    10. Adıyaman'da terör operasyonu: 2 kişi..
    11. İsveç'ten küstah karar! Türkiye..
    12. Cumhurbaşkanlığı: Yunanistan'ın..
    13. Aydın'da bisikletten düşen çocuk yol..
    14. Tokat'ta kavgayı ayırmak isterken kalp..
    15. BM'den Yemen'de kolera salgını uyarısı
    16. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok..
    17. Bursa'da kardeş dehşeti: İş yerini..
    18. Şenol Güneş: Bizim için zor bir maç..
    19. Niğde'de feci kaza: 3 kişi öldü, 2..
    20. Şenol Güneş Partizan maçı öncesi..
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Hazırlıklar başladı! Sovyetler Birliği'nden sonra en büyüğü olacak
    Hazırlıklar başladı! Sovyetler Birliği'nden sonra en büyüğü olacak
    Devlet başkanından ABD'ye: Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?
    Devlet başkanından ABD'ye: Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu