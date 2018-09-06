Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Brunson davası açıklaması

Adalet Bakanı Gül, yargı muhabirleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Sorularını yanıtlayan Gül, Brunson davasının savcısının değil, iddianame savcısının değiştiğini söyledi.

Bunun rutin bir işlem olduğunu ifade etti.

Gül, hedef süre uygulaması ile ilgili ayrıntıları da paylaştı. Soruşturma aşaması için hedef sürenin kasten öldürme ve cinsel istismar için 120, yağmalama için 90 gün olduğunu söyledi. Kasten öldürme davaları için hedeflenen sürenin 390 gün olduğunu belirtti.

Gül, boşanmış çiftlerin çocuklarını icra yolu ile alınmasının son bulacağını söyledi. "Çocuklar icra yoluyla değil Aile Mahkemesi yoluyla teslim edilecek." dedi.