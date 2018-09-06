0553 313 94 23

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Brunson davası açıklaması

Adalet Bakanı Gül, rahip Brunson soruşturmasıyla ilgili "Dava savcısı değişmedi, iddianame savcısı değişti. Rutin bir işlem." dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:14
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Brunson davası açıklaması

Adalet Bakanı Gül, yargı muhabirleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Sorularını yanıtlayan Gül, Brunson davasının savcısının değil, iddianame savcısının değiştiğini söyledi.

Bunun rutin bir işlem olduğunu ifade etti.

Gül, hedef süre uygulaması ile ilgili ayrıntıları da paylaştı. Soruşturma aşaması için hedef sürenin kasten öldürme ve cinsel istismar için 120, yağmalama için 90 gün olduğunu söyledi. Kasten öldürme davaları için hedeflenen sürenin 390 gün olduğunu belirtti.

Gül, boşanmış çiftlerin çocuklarını icra yolu ile alınmasının son bulacağını söyledi. "Çocuklar icra yoluyla değil Aile Mahkemesi yoluyla teslim edilecek." dedi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 12:14
  1. Darp
  2. Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı İlhan Karakoç
  3. Öğrenci velisi
  4. Sivas
  5. adalet
  6. bakanı
  7. gülden
  8. brunson
  9. davası
  10. açıklaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye Başkanı’ndan örnek davranış! Makam aracı yerine...
    1. Belediye Başkanı’ndan örnek davranış!..
    2. Cem Yılmaz hakkında tazminat davası
    3. Çin'den İngiltere'ye kritik çağrı!..
    4. Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak,..
    5. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü..
    6. Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakan..
    7. Mevlüt Çavuşoğlu: Gençlerden..
    8. Nazlı Ilıcak için müebbet hapis talebi
    9. Ersan Aslan Kırıkkale Üniversitesi..
    10. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
    11. Sınırda askeri hareketlilik… Sevkiyat..
    12. ABD'den Golan Tepeleri'ndeki İsrail..
    13. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    14. TOKİ Dinar kura sonuçları!
    15. Bakan Gül'den Brunson açıklaması!
    16. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan okul..
    17. Tatlı dil, güler yüzle konuşmak..
    18. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den..
    19. "Gülen'in paralel yapılanmasına..
    20. Elektrik akımına kapılan çocuk öldü
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar