  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız."
Aktüel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız."

Yeniakit Publisher
2020-08-22 13:29:34 -
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat
Gündem

Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat

Partililerin Türkiye aleyhine yaptıkları skandal açıklamaların önüne geçemeyen CHP'de yönetim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde a..
Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin
Siyaset

Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin

Dışişleri Bakanlığı, Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının skandal iddialarına cevap verdi. Bakanlık..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı