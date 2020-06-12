Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz’un yargılandığı davaya ilişkin açıklamaları hakkında, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz’un yargılandığı davaya ilişkin açıklamaları hakkında, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz’un yargılandığı davaya ilişkin açıklamaları hakkında, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz" dedi.