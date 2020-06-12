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Siyaset

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz’un yargılandığı davaya ilişkin açıklamaları hakkında, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz’un yargılandığı davaya ilişkin açıklamaları hakkında, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:06:43 -
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz’un yargılandığı davaya ilişkin açıklamaları hakkında, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz’un yargılandığı davaya ilişkin açıklamaları hakkında, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz" dedi.

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