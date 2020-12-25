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Aktüel Adalet Akademisi Danışma Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi
Aktüel

Adalet Akademisi Danışma Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:18:05 -
Adalet Akademisi Danışma Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi

ANKARA (AA) - Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu, 2020'nin son toplantısını gerçekleştirdi.

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz başkanlığındaki toplantıda, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile 10 üye hazır bulundu. 4 üye de toplantıya çevrim içi katıldı.

Toplantının gündemi, 2020'nin genel ve ilerleyen süreçteki faaliyetlerine dair değerlendirmeler ile Mülakat Kuruluna üye seçimi oldu.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Adalet Akademisinin eğitimlerinin bir dönem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütüldüğünü ancak 2 dönemdir yüz yüze eğitimlerin başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Türkiye Adalet Akademisinin bir yıl gibi kısa bir sürede çok önemli başarılara imza attığını ifade eden Yılmaz, Akademi'nin tüm dünyanın içinde bulunduğu ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren salgın ortamında görevini başarıyla yerine getirerek hakim ve savcı yetiştirilmesi sürecini örnek alınacak şekilde yürüttüğünü vurguladı.

- "Eğitimin hiçbir ayağı aksatılmadan yürütüldü"

Hasan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilat Usulleri ile Çalışma Esaslarına dair yönetmelik gereğince Akademi Danışma Kurulunun bu yıl içerisindeki son toplantısını gerçekleştiriyoruz. Adalet Akademisinin son bir yıllık süreç içerisinde büyük başarılar kazandığını hep birlikte izliyoruz. Etkin eğitim vizyonu çerçevesinde hazırlanan eğitim modüllerinin Kovid-19 süreci içerisinde de başarıyla uygulanmış olmasından dolayı da tebrik ediyorum."

Akademinin, Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinden itibaren aldığı önlemlerle hakim ve savcı adaylarının eğitimlerini aksatmadan yerine getirdiğini anlatan Yılmaz, bu bir yıllık süreçte canlı dersler, eğitim videoları ve yüz yüze eğitimle, eğitimin hiçbir ayağının aksatılmadan yürütüldüğünü ifade etti.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir de Akademinin faaliyetleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Danışma Kurulu üyeleri de faaliyetler hakkındaki görüşlerini bildirdi.

- Mülakat Kuruluna üye seçildi

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulunun 2020'deki son toplantısında, kanun gereği Mülakat Kuruluna üye seçimi gerçekleştirildi.

Öncelikle üye seçimi için adayların belirlendiği toplantıda, oy aşamasına geçildi. Mülakat kuruluna, adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı ve avukatlıktan hakim-savcılığa geçiş için bir asil, bir yedek üye olmak üzere ikişer üye oy birliğiyle seçildi.

Danışma Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, kurul üyelerine teşekkür ederek, Mülakat Kuruluna seçilen yeni üyelere başarılar diledi.

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