Adalet Ağaoğlu öldü mü?

Yazar ve yayıncı olan Semih Gümüş sosyal medya hesabından; "Adalet Ağaoğlu'nu bu sabah kaybetmişiz. Edebiyatımızın en önemli yazarlarındandı. Romanları çok özeldi. Onu hiç tanımadan iki romanı hakkında iki küçük kitap yazmıştım. Sonra tanıştık. Çok konuştuk. Bu fotoğraftaki eşi Halim Ağbi de ayrıca özel bir insandı. Her şey çok üzücü" paylaşımında bulundu. Bu paylaşımla Adalet Ağaoğlu'nun ölümü kesinleşmiş oldu.