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Medya

Adalet Ağaoğlu öldü mü?

Adalet Ağaoğlu öldü mü? Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Ağaoğlu'nun vefat edip etmediği araştırılıyor. Sosyal medya üzerinde yankı uyandıran bu sorunun cevabı, haberin detayında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:34:00 -
Adalet Ağaoğlu öldü mü?

Yazar ve yayıncı olan Semih Gümüş sosyal medya hesabından; "Adalet Ağaoğlu'nu bu sabah kaybetmişiz. Edebiyatımızın en önemli yazarlarındandı. Romanları çok özeldi. Onu hiç tanımadan iki romanı hakkında iki küçük kitap yazmıştım. Sonra tanıştık. Çok konuştuk. Bu fotoğraftaki eşi Halim Ağbi de ayrıca özel bir insandı. Her şey çok üzücü" paylaşımında bulundu. Bu paylaşımla Adalet Ağaoğlu'nun ölümü kesinleşmiş oldu.

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