0553 313 94 23

Adalar’da ulaşım çalıştayında gerginlik

Büyükada’da düzenlenen Adalar Ulaşım Çalıştayında hayvan haklarını savunan bir kadın ile faytoncular arasında gerginlik yaşandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:24
Adalar’da ulaşım çalıştayında gerginlik

Büyükada’da düzenlenen Adalar Ulaşım Çalıştayında hayvan haklarını savunan bir kadın ile faytoncular arasında gerginlik yaşandı. Kadının ‘her şey çok güzel olacak’ demesi üzerine faytoncular ‘hayvan severler siyaset yapıyor’ diyerek salonu terk etti. Gerginliğin yatıştırılmasının ardından oturuma ara verildi.


Adalardaki ulaşım sorunlarına çözüm üretmek adına bugün Büyükada’da ‘Adalar Ulaşım Çalıştayı’ düzenleniyor. Çalıştaya faytoncular, Adalar’da yaşayanlar, sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri, üniversiteler ve çok sayıda kişi katıldı. Oturumda konuşma yapıldığı sırada İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı sahneye çıkarak konuşma yapmak istedi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül gerginlik yaşanmaması adına olaya müdahale etmek istedi. Sahneye çıkan kişi konuşmasında Adalar’daki ulaşım çözümlerine kendilerinin karar vereceklerini, dışarıdan gelen kişilerin karar veremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine dinleyiciler arasında bulunan hayvan haklarını savunan bir kadın, konuşma yapan kişiye tepki gösterip ‘her şey çok güzel olacak’ diyerek atlı faytonların kaldırılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine tartışmaya dahil olan faytoncular ile kadın arasında gerginlik yaşandı. Faytoncular, kadının siyaset yaptığını belirtti. Faytoncuların salonu terk etmesiyle gerginlik sona ererken, oturuma ara verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:24
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yanan ormanları canlandırmak için öyle bir proje yaptılar ki
    1. Yanan ormanları canlandırmak için öyle..
    2. Muş Valisi İlker Gündüzöz 'Malazgirt..
    3. KASKİ Genel Müdürü yatırımlar için..
    4. Ağrı’ da gece yarısı çıkan yangın..
    5. RTÜK Başkanı yapımcılarla şiddet..
    6. ANALİZ - İtalya’da hükümet krizi:..
    7. Yaralı Kerkenez Kars’ta tedavi altına..
    8. Tapu Müdürü Erdem’e veda yemeği
    9. Yemen'de hükümete bağlı güçler Aden..
    10. Karadenizli balıkçılar ’Vira..
    11. Atık sulardan uyuşturucu madde tesbiti
    12. Spor il Md.lüğü 'Özel çocuklar'..
    13. Şehrin ortasında ayı nöbeti
    14. Körfez ülkeleri ABD ve İran'a karşı..
    15. Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    16. GÜNCELLEME - Terör örgütü PKK'ya..
    17. Turistler Bilecik'e hayran kaldı!
    18. Hasta ve hasta yakınları tesisinde 2..
    19. Güney Kore’den gelen turizm elçileri..
    20. Pet kuaförü hizmeti almak isteyenlere..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog