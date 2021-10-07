Adalar’da CHP zorbalığı! Utanmanız varsa kesinleşmiş tahliye kararını çıkarın

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, elinde kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan TÜGVA'ya ait binayı bastı, eşyalarını zorla dışarı attı, zabıta memurlarıyla adeta eşkıyalık yaptı, üstüne 1 de polis memurunu yaraladı. Yaşanan skandalın ardından CHP medyası, TÜGVA'yı suçlayarak hedef şaşırtmaya kalkıştı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, CHP'li İBB'nin eşkıyalığı da konuşuldu.

Ali İhsan Karahasanoğlu, konuya dair şunları söyledi:

Türkiye'nin hangi ilinde, hangi ilçesinde olursa olsun, elinde bir mahkeme kararı varsa icraya gidecekler. İcra dairesi dışında tahliye kararını öyle zabıtayla falan hayata geçiremezsiniz. Eğer idari bir kararla çıkarmak istiyorsanız, yine zabıtayı getirerek tahliye kararı uygulayamazsınız. Kaymakamlığa müracaat edeceksiniz, Kaymakamlık size görevli kişileri verecek. 'E Kaymakam da diktatörün Kaymakamı' demesin kimse. Utanmazlık yapmasınlar. O diktatör dedikleri adamın yargısı senin lehine karar verdiyse, gerçekten lehine verilmiş ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı varsa, o kesinleşmiş mahkame kararını Kaymakam tıpış tıpış uygular.

Ama siz mahkeme kararını gösteremezseniz, o mahkeme kararı kesinleşmemişse, işin içerisinde başka ihtilaflar varsa, o zaman eşkıyalık yaparsınız. O zaman toplarsınız 30 kişiyi, toplarsınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maaşlı memuru olan zabıtaları, gece yarısı götürürsünüz, güç kuvvet göstererek orayı boşaltmaya kalkarsınız.

Ne yapıyormuş TÜGVA orada? Dansöz mü oynatıyormuş? Kafayı çekip etrafa rahatsızlık mı veriyormuş? Ne yapıyormuş da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bundan rahatsızlık duyuyor? Örneğin, 'Buraya başı açıklar giremez' diyerek insanlara ayrımcılık mı yapılıyormuş? Halbuki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sürekli destek verdiği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği diyor ki, 'Biz başörtülülere burs vermeyiz. İmam hatiplilere burs vermeyiz.' Bunu dediği halde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taşınmazlıklarını, mal varlıklarını tahsis eden Ekrem İmamoğlu, TÜGVA'ya gelince elinde mahkeme kararı olmadan, kesinleşen bir karar olmadan zabıtalarıyla gidip oraya, 'Biz burayı boşaltacağız' diyor. Hem de gece yarısı.