Adalar sokaklarında elektrikli fayton dönemi başlıyor!

Denizli Sarayköy'de makine mühendisi olan iş adamı Haluk Şahin'in tasarladığı ve ilk üretimi yapılan fayton İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından kabul gördü.

'Payitaht'ın yüzde 75'i yerli olarak üretilecek

Haluk Şahin’in "Payitaht" ismini verdiği faytonlar kısa sürede seri üretime geçerek İstanbul sokaklarındaki ulaşımda yerini alacak.

Yüzde 75’i yerli olarak üretilecek olan faytonlar bilinen atlı klasik faytonların özelliklerine sahip olacak.

Elektrikli faytonlarda farklı olan şey ise gücünü atlar yerine üzerindeki akülerden alması ve yular yerine direksiyonunun olması.

Nostalji tutkunlarının da unutulmadığı elektrikli faytonlar lüks çadırı, kabini, koltukları ile klasik faytonlarla birebir aynı olacak şekilde üretilecek.

"Fayton'da kalkış ve fren destek programı var"

Üretimi yapılan faytonun son haline ulaşmasının 15 yıllık bir zaman aldığını belirten Şahin, büyük bir Ar-Ge programı yaparak mevcut fayton modellerini geliştirdiklerini anlattı:

"Elektrikli fayton yüzde 25 eğimleri (yokuşları) 6 kişi çıkartabilmekte, kalkış destek programı, fren destek programı, hidrolik fren sistemi, üzerinde bulunan sulu bazlı akülerle beraber körüklü fayton modeline gelmiştir. Fayton zaten Fransızca bir kap anlamına gelmektedir. Eğer buna at takarsanız atlı fayton olur, bu ise gücünü kendinden aldığından elektrikli fayton olarak anımsanmaktadır."

"Payitahtı yerli ve milli olarak huzurlarına sunacağız"

Haluk Şahin, elektrikli faytonu daha çok 'hayvan hakları ihlalleri'nin önüne geçme fikrinden yola çıkarak tasarladıklarını anlattı.

Şahin, İETT’ye sundukları ve kabul gören Payitaht ismini verdikleri faytonun 4 saat şarjla 70-80 kilometre hıza çıkabildiğini belirterek şunları söyledi:

"Adalardaki atlı faytonların kullanılması ile beraber orada bulunan hayvan haklarının ihlalleri ile beraber bizim de bu proje aklımıza geldi. Elektrikli faytonun yapımına başladığımız 15 yılı aşkın zaman içerisinde 4 saat şarjla 70-80 kilometre giden elektrikli fayton yapıp bunu insanların beğenisine sunduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT 2 sene evvel bizden bir elektrikli fayton alarak bunun Ar-Ge’sinin geliştirilmesi istedi. Çok yakın bir zamanda da buradaki tesislerimizi ziyaret edecekler ve burada yapmış olduğumuz en son ürettiğimiz model olan 'Payitaht'ı yerli ve milli olarak yaparak huzurlarına sunacağız."

Elektrikli faytonlar kısa sürede ada sokaklarında olacak

Payitaht ismini verdikleri elektrik faytonun yerlilik oranının yüzde 75’i bulduğunu ve sadece motorunun ithal olarak yurt dışından geldiğini belirten Haluk Şahin, diğer bütün aksamlarının Denizli Sarayköy'deki tesislerinde ürettiklerini ifade etti.

İstanbul’da özellikle turizm bölgesi olan adalarda 285 tane atlı fayton olduğunu ve bin 500’e yakın hayvan popülasyonunun yaşandığını anlatan Şahin, hayvanların haklarının ihlal edildiğine ve bir iş gücü olarak kullanıldığına dikkat çekti.

"Büyük olasılıkla Adalar Belediyesi yani Büyükşehir Belediyesi ile beraber koordine olarak adalarda bu elektrikli faytonların kullanılması bir program dahilinde yapılacaktır diye düşünmekteyiz. Kısa zaman içerisinde yani önümüzdeki yıllarda adalarda elektrikli faytonlar iş gücü ve sayıya göre arttırılarak renk renk orada insanların beğenisine sunulacaktır."