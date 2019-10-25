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Adak kurbanın etinden kimler yemez?

Adak adamış olan kişi, adağını keserken belli başlı kurallara dikkat etmelidir. Özellikle adak kesildikten sonra etin yenmesi konusunda farklı hususlar mevcuttur. Peki ama adak kurbanın etinden kimler yemez? Adak kurban etini kimler yiyebilir? Adak kurbanını kesen kişi yerse ne olur? İşte detaylar...

25 Ekim 2019 Cuma 18:48
Adak kurbanın etinden kimler yemez?

Adak adamış olan kişi, adağını keserken belli başlı kurallara dikkat etmelidir. Özellikle adak kesildikten sonra etin yenmesi konusunda farklı hususlar mevcuttur. Peki ama adak kurbanın etinden kimler yemez? Adak kurban etini kimler yiyebilir? Adak kurbanını kesen kişi yerse ne olur? İşte detaylar...

Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince adağı kesmesi gerekir.

Adak kurbanının etinden adak sahibi, eşi, usûl ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları) yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez.

Eğer kendisi veya bu sayılanlardan biri yerse, yenilen etin bedelini yoksullara verir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 199-203).

Adak kurbanının etini bu sayılanlar dışında kalan ve dinen fakir olan kimseler yiyebilirler.Düğün vb. toplantılarda fakirlerin yanı sıra zenginler de bulunabileceğinden, adak kurbanının bu gibi yerlerde ikram edilmesi caiz olmaz.

Başka bir hadiste konuya şu şekilde değinmiştir; Fakir veya zengin, adakta bulunursa, adak hayvanın etinden yiyemez ve zekât verilmesi caiz olmayan anasına, babasına, dedesine, evladına, torununa, kocasına veya karısına, fakir olsalar da, yediremez. Akrabasından ve evinde bulunanlardan, zekâtını vermesi caiz olan büyük, küçük herkes yiyebilir. Kardeş, kayınvalide, kayınpeder, gelin, üvey anne, üvey baba, üvey evlat, süt anne, süt baba, süt çocuk ve süt kardeş de yiyebilir. Bunların içinde zengin olanlar yiyemez. Yerlerse, adak sahibi, bunların yediklerinin kıymetini fakirlere verir.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 18:48
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