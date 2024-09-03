Adak Kurbanı Olanlar Bu Haber Size! Kurban Bağışlarınızı İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırmak Artık Daha Kolay

“Sevincinizi adak, akika, şükür kurbanlarınızı bağışlayarak paylaşın” sloganıyla yardımseverlere seslenen Kızılay’a yaptığınız kurban bağışınızla ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket katabilir, iyilik hareketinin bir parçası olabilirsiniz. Kızılay, vekaletini verdiğiniz adak, şükür ve akika kurbanlarınızı Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak iyiliğinizi kolayca gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Her yıl binlerce vatandaşın adak, şükür, akika kurbanının kesilmesini sağlayan Kızılay, ülke genelindeki 41 aşevinde hazırladığı yemeklerle yaklaşık 50 bin ihtiyaç sahibine her gün sıcak aş ulaştırıyor.

Adak, Şükür, Akika Kurbanlarınızı İhtiyaç Sahibine Kızılay’la Nasıl Ulaştırırsınız?

Hayırseverlerin bağışları ile kapılarını ihtiyaç sahibi ailelere açan ve binlerce insana sıcak yemek sağlayan Kızılay aşevleri, kimsesiz, yardıma ihtiyacı olan insanların yanı sıra köy ve kasabalardan gelerek şehirlerde öğrenim gören binlerce öğrenciye öğle yemeği veriyor. Her yıl binlerce yardımseverin bağışladığı adak, şükür, akika kurbanlarıyla Kızılay aşevlerinde hazırlanan yemekler ailelerin sofralarına taşınıyor.

Adak, akika ve şükür kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine Kızılay’la ulaştırmak için www.kizilay.org.tr ile dijital bankacılık, Kızılay mobil bağış uygulaması üzerinden ve 168 ücretsiz danışma ve bağış hattından vekalet verebilirsiniz.