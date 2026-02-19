Ada'da zirve karıştı: Arsenal irtifa kaybediyor, City enselerinde

  • İSTANBUL
İngiltere Premier Lig'de haftalardır liderlik koltuğunda oturan Arsenal, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Lig sonuncusu Wolverhampton karşısında uzatma dakikalarında yediği golle sarsılan Londra ekibi, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Manchester City'nin iştahını kabarttı.

Premier Lig'de heyecan fırtınası zirveyi darmadağın etti. Mikel Arteta yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan ancak son 7 maçın 5’inde puan dağıtan Arsenal, adeta kendi bacağına sıktı. Son olarak ligin dibine demir atan Wolverhampton deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen "Topçular", 90+4’te gelen golle yıkıldı. Maç sonu özeleştiri yapan Arteta, "Temel hatalar yaptık, oyunu domine edemedik" itirafında bulunurken, gözler Manchester City cephesine çevrildi.

Premier Lig'de lider konumda bulunan Arsenal son haftalarda yaşadığı puan kayıpları dikkat çekiyor. Manchester City ise lider ile puan farkını eritmeyi hedefliyor.

Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, ligde son olarak Wolverhampton ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Ligde son sırada bulunan Wolverhampton'ın golü 90+4. dakikada geldi.

ARTETA'DAN AÇIKLAMA

Bu karşılaşmanın ardından konuşan Arteta, özellikle ikinci yarıda oyunu domine edemediklerini söyledi.

İspanyol teknik adam, "İkinci golü atmış olsak da oyunun kontrolünü ele geçiremedik ve üstünlük sağlayamadık, gerçek bu. Elbette Wolverhampton'a da hakkını vermek gerekiyor. Onları küçümsemek istemem ama bence bizim oyunumuz onlara yardımcı oldu. Çok basit şeylerde çok temel hatalar yaptık." dedi.

Wolverhampton ile 2-2 berabere kalan Arsenal, ligde son dönemde yaşadığı puan kayıpları ile dikkat çekiyor. Arteta'nın ekibi, ligde oynadığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

Bu maçlarda 4 beraberlik alan Arsenal, bir kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GÖZLER MANCHESTER CITY'DE

Arsenal'in üst üste kayıpları sonrası gözler Manchester City'ye çevrildi. Manchester City, cumartesi günü Newcastle United karşısında kazanması durumunda lider Arsenal ile puan farkını ikiye düşürecek.

Arsenal ise ligde pazar günü derbide Tottenham'ın konuğu olacak.

PUAN DURUMU

Arsenal (58 puan, 27 maç)

Manchester City (53 puan, 26 maç)

