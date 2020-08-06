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Adaçayı ile et marinasyonu nasıl yapılır? Adaçayı ile et marine tarifi

Adaçayı ile et marinasyonu nasıl yapılır? Adaçayı ile et marine tarifi merak ediliyor. Etin güzel pişmesi ve lezzetlenmesi için pişirmeden önce marinasyon işlemi yapılır. Lezzetli etin sırrı onları içlerinde bekleteceğiniz, marine edeceğiniz soslarında gizli. Peki, adaçayı ile et marinasyonu nasıl yapılır? İşte tarifi...

Yeniakit Publisher
2020-08-06 23:46:00 -
Adaçayı ile et marinasyonu nasıl yapılır? Adaçayı ile et marine tarifi

Klasik bir marinasyon işlemi iki ana noktadan oluşuyor:

Ada çayı, yaprakları griye çalan yeşil renkte sivri uçlu olup oldukça belirgin damarlara sahip bir bitkidir. Yumuşak ve tatlı bir tada sahiptir. Kurutulmuş yapraklar ve toz şeklinde de bulmak mümkün. Anti-bakteriyel bir bitkidir, mikroplarla savaşır, Alzheimer’a karşı koruyucudur ve daha birçok faydası bulunur.

Et neden marine edilir?

Sirke ya da limon suyu gibi asitli bir sıvı, başta sızma zeytinyağı olmak üzere yağ, otlar ve baharatlar. Asitler et ve balıkların liflerini yumuşatır. Bu sayede proteinleri daha sindirilebilir hale getirir.

Yağ pişirilen gıdanın suyunu kaybetmesini engeller, baharat ve otlar ise aromaları ile etin içine kadar nüfuz eder

Adaçayı ile et marinasyonu nasıl yapılır?

60 gr. sızma zeytinyağı ve bir çorba kaşığı kuru kekiği bir kapta karıştırın. Birkaç dilim sarımsak, bir tutam maydanoz, bir tutam adaçayı, bir tutam biberiye ve biraz pul biber ilave edip blender'dan geçirin. Elde ettiğiniz karışımın 3/4'ünü etin üzerine döküp iki saat buzdolabında bekletin. Sürenin sonunda buzdolabından alıp 20 dakika oda sıcaklığında tutun. Marine ettiğiniz eti ızgarada pişirip servis etmeden önce sosun kalanını üzerine gezdirin.

Adaçayı'nda hangi vitaminler bulunur?

Adaçayı içerisinde K, B6, C, E, A, B3, B9 vitaminleri bulunur. İçerdiği mineraller ise potasyum, kalsiyum, demir, manganez, çinko, magnezyum ve bakırdır.

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