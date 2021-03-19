Ada ülkesinde görülmemiş olay! Kaplumbağları yiyip öldüler

Madagaskar'da deniz kaplumbağası yiyerek zehirlenen 19 kişi öldü.

Afrika’nın güneyindeki ada ülkesi Madagaskar’da Sağlık ve Gıda Güvenliği Denetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Vatomandry bölgesinde hafta başından bu yana deniz kaplumbağası eti tüketen 34 kişinin zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, 10 kişinin hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada da aynı deniz kaplumbağasının etinden yiyen 9 çocuğun ise evde can verdiği kaydedildi.

Ülkede sağlık yetkilileri hava sıcaklıklarının arttığı kasım-mart aylarında deniz kaplumbağalarının ve 24 balık türünün yenmemesi konusunda uyarsa da gıda sıkıntısı nedeniyle halk bu uyarıya kulak asmıyor.

Söz konusu dönemde deniz dibindeki yosunların toksin salgıladığı biliniyor. Bu yosunlarla beslenen canlıların tüketilmesi ölümle sonuçlanabiliyor.

Ülkede her yıl çok sayıda aile bu deniz canlılarını tükettiği için yaşamını yitiriyor.