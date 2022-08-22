Çeşitli sebeplerden ismini ve soy ismini değiştirmek isteyenler bu işlemin e-Devlet üzerinden yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, isim değişikliği için nereye başvuru yapılır?

Ad soyadı değişikliği nereden nasıl yapılır? e-Devlet soy isim değişikliği başvurusu ne zaman son?

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

e Devlet'e giriş yaptığınızda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasına geçiş yaparak işleminizi tamamlayabilirsiniz.