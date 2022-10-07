Acun'un yarışmacısından rezil paylaşım! Sizde hiç utanma yok mu?
Türk televizyon tarihinin en rezil dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'da evin küçük oğlu Bülent karakteriyle tanınan, Acun Ilıcalı'nın pespaye yarışması Survivor'la da ekranlara geri dönen Batuhan Karacakaya'dan "Bu nasıl bir utanmazlıktır" dedirten bir paylaşım geldi.
Türk televizyon tarihinin en rezil dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'da evin küçük oğlu Bülent karakteriyle tanınan, Acun Ilıcalı'nın pespaye yarışması Survivor'la da ekranlara geri dönen Batuhan Karacakaya'dan "Bu nasıl bir utanmazlıktır" dedirten bir paylaşım geldi. Yeni sevgilisiyle Instagram'ın hikayeler kısmından yatak fotoğrafı paylaşan utanmaz oyuncu, takipçilerinden yoğun eleştiri aldı.