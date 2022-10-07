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Gündem Acun'un yarışmacısından rezil paylaşım! Sizde hiç utanma yok mu?
Gündem

Acun'un yarışmacısından rezil paylaşım! Sizde hiç utanma yok mu?

Türk televizyon tarihinin en rezil dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'da evin küçük oğlu Bülent karakteriyle tanınan, Acun Ilıcalı'nın pespaye yarışması Survivor'la da ekranlara geri dönen Batuhan Karacakaya'dan "Bu nasıl bir utanmazlıktır" dedirten bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 11:14:00 -
Acun'un yarışmacısından rezil paylaşım! Sizde hiç utanma yok mu?

 

Türk televizyon tarihinin en rezil dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'da evin küçük oğlu Bülent karakteriyle tanınan, Acun Ilıcalı'nın pespaye yarışması Survivor'la da ekranlara geri dönen Batuhan Karacakaya'dan "Bu nasıl bir utanmazlıktır" dedirten bir paylaşım geldi. Yeni sevgilisiyle Instagram'ın hikayeler kısmından yatak fotoğrafı paylaşan utanmaz oyuncu, takipçilerinden yoğun eleştiri aldı.

 

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