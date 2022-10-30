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Gündem Acun’un takımı Hull City’den LGBT’li sapkınlara destek
Gündem

Acun’un takımı Hull City’den LGBT’li sapkınlara destek

Son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada faaliyetlerine hız veren, aile yapısını, toplumu ve geçliği ifsad eden LGBT lobisine yönelik bir destek de Acun Ilıcalı’dan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 10:10:00 -
Acun’un takımı Hull City’den LGBT’li sapkınlara destek

HABER MERKEZİ

Acun’un sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City, LGBTİ yanlısı sapkın bir kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Hull City’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Blackburn Rovers maçı için sosyal medya logosunun, köşe bayraklarının, kaptanlık bandının ve yedek oyuncu panosunun LGBTİ paçavralarına dönüştürüleceği duyuruldu. Bununla da yetinmeyen takım, gençleri zehirlemek adına, sadece bu maç için 16 yaş altı çocuklara bilet fiyatında yüzde 95 indirim yaptı. Homolara yönelik skandal destek kararı sebebiyle Acun Ilıcalı’nın takımı, Türk futbolseverlerce sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutuldu.

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