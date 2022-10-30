Acun’un takımı Hull City’den LGBT’li sapkınlara destek

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Acun’un sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City, LGBTİ yanlısı sapkın bir kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Hull City’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Blackburn Rovers maçı için sosyal medya logosunun, köşe bayraklarının, kaptanlık bandının ve yedek oyuncu panosunun LGBTİ paçavralarına dönüştürüleceği duyuruldu. Bununla da yetinmeyen takım, gençleri zehirlemek adına, sadece bu maç için 16 yaş altı çocuklara bilet fiyatında yüzde 95 indirim yaptı. Homolara yönelik skandal destek kararı sebebiyle Acun Ilıcalı’nın takımı, Türk futbolseverlerce sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutuldu.