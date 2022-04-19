Acun’un prensi Hasan Can Kaya'ya büyük şok

TikTok fenomeni Yasmin Balta, Konuşanlar programına katıldığını ve programdaki kahkaha seslerinin efekt olduğunu iddia etti. Ünlü fenomen "O kadar sıkıcıydı ki, ara verildiği an çıktım ve bir daha geri dönmedim" dedi.

Konuşanlar programı ile bir çok ahlaksızlığa imza atan Hasan Can Kaya, Youtube bölümlerinin ardından Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'e geçiş yapmıştı.

Katılan katılımcılara yaptığı ahlaksız yorumlar ve bel altı şakalarıyla program defalarca RTÜK'ten uyarı almasına rağmen, Acun Ilıcalı tarafından her platformda sahip çıkılmaya devam edildi.

Programla ilgili ünlü fenomen Yasmin Balta, bilinmeyen detayları açıkladı.

TikTok fenomeni Yasmin Balta, Konuşanlar programına aylardır gitmek için bilet kovaladığını ancak büyük hayal kırıklığına uğradığını takipçileriyle paylaştı. Programın bitmesini bile beklemeden ilk yarıda çıktığını söyleyen genç fenomen, ilk seansın "Sıkıcı" geçtiğini söyledi.

Balta, "Çıktım, çünkü çok sıkıcıydı. Hani izlerken görüyoruz kahkahalar havada uçuşuyor ya, hepsi yalan çıktı" dedi.

"Kimse gülmüyordu" diyen Balta, "Efekt olduğunu anladım. Zaten izlerken dikkat edin kahkaha sesi çıkarken ağızlar kıpırdamıyor" iddiasında bulunarak, programı sosyal medyada ifşa etti.