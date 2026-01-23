Grip sonrası öksürük neden geçmez? En iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Yapanlar hastanenin yolunu unutuyor
Öksürük soğuk algınlığının ilk belirtilerindendir. Öksürük grip bitse dahi hastalık olarak devam edebilir.
Üst solunum yollarını hedef alan bakteriler nefes alıp vermeyi zorlaştırır ve öksürük krizlerine yol açar. İşte detaylar... Dr. Hüseyin Tayfun Çağlayan, grip ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından görülen öksürüğün, ciddi akciğer enfeksiyonlarının habercisi olabileceğini belirtti.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, grip sonrası uzayan ve giderek şiddetlenen öksürük, basit bir tahrişten çok daha fazlasının habercisi olabiliyor. Kalıcı sağlık sorunları! Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağlayan, özellikle üç haftadan uzun süren öksürüklerin, altta yatan bir enfeksiyonun göstergesi olabileceğine değinerek, bu durumun kontrol altına alınmadığında zatürre gibi ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı.
Nefes darlığı, gece terlemeleri, halsizlik Çağlayan, balgam, nefes darlığı, gece terlemeleri, halsizlik veya ateş gibi şikayetlerin eşlik etmesi halinde vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı. Bağışıklığın düşmesiyle birlikte vücudun, enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geldiğini hatırlatan Çağlayan, tedavi edilmeyen akciğer enfeksiyonlarının ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini ve hastaneye yatış gerektirebildiğini kaydetti.
