  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Minguzzi cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti ‘Keşif yalan’ diyen CHP’liler soba yaksın! 17 milyon haneye yerli doğal gaz geliyor Grip sonrası öksürük neden geçmez? En iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Yapanlar hastanenin yolunu unutuyor 20. İyilik Gemisi Gazze yolunda Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor İŞKUR istatistikleri paylaştı: En çok işçi aranan meslekler belli oldu! İspanya'nın ardından dünya ikincisi olduk Zeytin ve zeytinyağında başaktörüz Muhalefet iyice çığırından çıktı! Murat Kurum'a öyle bir iftira attılar ki...
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Grip sonrası öksürük neden geçmez? En iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Yapanlar hastanenin yolunu unutuyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Grip sonrası öksürük neden geçmez? En iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Yapanlar hastanenin yolunu unutuyor

Öksürük soğuk algınlığının ilk belirtilerinden. Öksürük grip sonrası en iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Hastanenin yolunu unutuyor.

#1
Foto - Grip sonrası öksürük neden geçmez? En iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Yapanlar hastanenin yolunu unutuyor

Öksürük soğuk algınlığının ilk belirtilerindendir. Öksürük grip bitse dahi hastalık olarak devam edebilir.

#2
Foto - Grip sonrası öksürük neden geçmez? En iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Yapanlar hastanenin yolunu unutuyor

Üst solunum yollarını hedef alan bakteriler nefes alıp vermeyi zorlaştırır ve öksürük krizlerine yol açar. İşte detaylar... Dr. Hüseyin Tayfun Çağlayan, grip ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından görülen öksürüğün, ciddi akciğer enfeksiyonlarının habercisi olabileceğini belirtti.

#3
Foto - Grip sonrası öksürük neden geçmez? En iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Yapanlar hastanenin yolunu unutuyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, grip sonrası uzayan ve giderek şiddetlenen öksürük, basit bir tahrişten çok daha fazlasının habercisi olabiliyor. Kalıcı sağlık sorunları! Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağlayan, özellikle üç haftadan uzun süren öksürüklerin, altta yatan bir enfeksiyonun göstergesi olabileceğine değinerek, bu durumun kontrol altına alınmadığında zatürre gibi ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı.

#4
Foto - Grip sonrası öksürük neden geçmez? En iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Yapanlar hastanenin yolunu unutuyor

Nefes darlığı, gece terlemeleri, halsizlik Çağlayan, balgam, nefes darlığı, gece terlemeleri, halsizlik veya ateş gibi şikayetlerin eşlik etmesi halinde vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı. Bağışıklığın düşmesiyle birlikte vücudun, enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geldiğini hatırlatan Çağlayan, tedavi edilmeyen akciğer enfeksiyonlarının ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini ve hastaneye yatış gerektirebildiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!
Spor

Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Sadettin Saran savunmasını yaptı. Mahkeme, duruşmanın, eksikliklerin giderilme..
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.
Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı
Gündem

Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

Iğdır’da Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek sokakları terörize etmeye kalkışan koroya yargı "dur" dedi. İzinsiz gösteri sırasında polise ..
Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"
Gündem

Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"

Bir dönem Kandil’den aldıkları talimatla Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okuyan, terör örgütü PKK ve uzantılarına sırtını dayayanların maskesi..
Terör örgütü YPG/SDG’den İsrail’e 'Kurtarın' yalvarışı!
Dünya

Terör örgütü YPG/SDG’den İsrail’e 'Kurtarın' yalvarışı!

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan ve işgali altında tuttuğu Haseke kentinde Arap kökenlilere yönelik alıkoymayı g..
Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi
Gündem

Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi

Yıllardır terör örgütlerine "demokrasi" kılıfı altında kol kanat geren Almanya, beslediği yılanın zehriyle yüzleşiyor. Terör örgütü YPG/SDG ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23