Grip sonrası öksürük neden geçmez? En iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Yapanlar hastanenin yolunu unutuyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, grip sonrası uzayan ve giderek şiddetlenen öksürük, basit bir tahrişten çok daha fazlasının habercisi olabiliyor. Kalıcı sağlık sorunları! Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağlayan, özellikle üç haftadan uzun süren öksürüklerin, altta yatan bir enfeksiyonun göstergesi olabileceğine değinerek, bu durumun kontrol altına alınmadığında zatürre gibi ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı.