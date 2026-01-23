  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlık açıkladı! Güvenli internet abone sayısı belli oldu Minguzzi cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti ‘Keşif yalan’ diyen CHP’liler soba yaksın! 17 milyon haneye yerli doğal gaz geliyor Grip sonrası öksürük neden geçmez? En iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Yapanlar hastanenin yolunu unutuyor 20. İyilik Gemisi Gazze yolunda Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor İŞKUR istatistikleri paylaştı: En çok işçi aranan meslekler belli oldu! İspanya'nın ardından dünya ikincisi olduk Zeytin ve zeytinyağında başaktörüz
Yaşam
11
Yeniakit Publisher
Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor
AA Giriş Tarihi:

Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor

Batman'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi için Ankara'ya getirilen sincap "Yoda", özel rehabilitasyon süreciyle doğal yaşama yeniden alışmaya çalışıyor.

#1
Foto - Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor

Henüz gözleri açılmadan annesinden ayrılan kızıl sincap Yoda, epileptik nöbetler, titreme ve güçsüzlük şikayetleriyle Ankara'da özel bir kliniğe teslim edildi. Geçen yıl kliniğe getirilen kızıl sincaba, yoğun bakım ve özel beslenme programı hazırlandı.

#2
Foto - Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor

Uzun süre biberonla beslenen ancak doğasına uyum sağlamakta zorlanan Yoda, sağlığını yeniden kazanması ve nöbetlerinin azalması üzerine doğaya uyum sürecine alındı. Yoda için ev ve klinik ortamında doğal yaşamı taklit eden özel alanlar oluşturuldu, ağaç kabuklarından yuva hazırlandı, bu alanlara adapte olması için insan eliyle eğitimler verildi.

#3
Foto - Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor

Beslenme sürecinde doğadaki davranışlarını kazanması için, kabuklu yemişler ve doğal besinler belirli noktalara gizlenerek minik sincabın bunları araması, bulması, güvenli alanlara taşıması ve gömmesi beklendi. Saklanan yemleri tekrar bulmaya başlayan 4 aylık Yoda, eğitimler sayesinde kabuklu yemişleri saklamayı öğrenen, ağaç kovuğunda uyuyan, kendini koruyabilen ve içgüdüsel refleksleri güçlenen bir kızıl sincaba dönüştü.

#4
Foto - Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor

Minik sincabın tedavisi tamamlandığında ve adaptasyon süreci başarıyla sonuçlandığında, kontrollü bir şekilde yeniden doğaya kavuşması planlanıyor. Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapisti Yağmur Denli, Yoda'nın beslenme düzeni ve vitamin desteğiyle sincabın kendini toparlamaya başladığını ve nöbetlerinin azaldığını anlattı. Sincabın krizleri bitmeden doğada yaşamasının mümkün olmadığını söyleyen Denli, doğaya kavuşması için yurt dışında faaliyet gösteren bir dernekle işbirliği içerisinde çalıştıklarını, iyileştiğinde çip takılarak doğaya bırakılmasının planlandığını ifade etti.

#5
Foto - Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor

Minik sincabın eğitimlerle artık kabuklu yiyecekleri yediğini, mama saklamayı ve bulmayı öğrenmeye başladığını söyleyen Denli, şöyle konuştu: "İlk geldiğinde beslenmeyi bilmiyordu. Bizimle olduğu için evde bir kedi ve köpekle büyüyor. İster istemez onlara ayak uyduruyor, onlarla uyuyordu. Normalde ağaç kovuklarında uyuması gerekirken bunu bilmiyordu. Tamamen kendi beslenmeye başlayınca da evde ona bir uyku alanı hazırladık. Ağaç kabuklarından ev yaptık, içerisini kabuklarla doldurduk. Bir tane kese koyduk, içine saklanabilsin diye. Çünkü onlar karanlık ve kuytu köşe yerlerde uyumayı seviyor. Şimdi onu öğrendi.''

#6
Foto - Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor

Denli, sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Beni anne olarak gördüğü için yiyecekleri ben saklıyorum, arkamdan o da aynı yere saklıyor. Önceden elinde mama varken herkesle paylaşıyordu ve herkesin yanına gidiyordu. İnsanlardan koparmaya çalışıyoruz, çünkü çok insancıl ve sıcakkanlı. Doğada kalabilmesi için insanlardan uzaklaşması gerekiyor. Hepsini adım adım öğretiyoruz."

#7
Foto - Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor

Denli, yetersiz beslenme nedeniyle gelişim geriliği de görülen sincabın doğa şartlarındaki hava koşullarına uyum sağlaması için kontrollü şekilde bahçeye çıkarıldığını ve adapte edilmeye çalışıldığını anlattı. SUFLEYİ, PİZZAYI VE MAKARNAYI ÇOK SEVİYOR Öte yandan, sincap Yoda'nın çikolata, sufle, pizza, ekmek ve makarnaya çok ilgi gösterdiğini anlatan Denli, "Bunları elbette tadımlık veriyoruz. Doğasında karbonhidrat ya da şeker ihtiyacı çok fazla olmuyor. Maalesef ev ortamında olduğu için ve anne besleyip doğaya adapte etmediği için bu tarz yiyeceklere isteği oluştu. Zamanla doğaya alıştıkça da bu ihtiyaçları kalmayacak" bilgisini verdi.

#8
Foto - Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor

Sincap Yoda'nın ilk zamanlarda arka bacaklarının çok zayıf olduğunu aktaran Yağmur Denli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tırmanmayı ve tutunmayı bilmiyordu. Daha sonra ufak ufak tırmanmaya başladı. Bir tasma kontrolüyle dışarıdaki bahçedeki ağaçlara tırmanmasını sağlıyoruz. Henüz kendini korumayı bilmiyor. Kedi ve köpeklerle büyüdüğü için de onları dost olarak görüyor.''

#9
Foto - Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor

Denli, çeşitli hayvanlarla çalıştıklarını ancak sincaba doğal yaşam eğitimi vermenin farklı olduğunu belirterek, "Yapay bir ortamda ona doğal ortamını öğretmeye çalışıyoruz." dedi. Bu tür hayvanların eğitimleri için yurt dışındaki çeşitli derneklerden eğitimler aldığının altını çizen Denli, Yoda ile aralarında farklı bir bağ kurulduğunu ve ayrılmanın zor olacağını ifade etti.

#10
Foto - Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor

Denli, Yoda'nın kendi doğasına, yuvasına kavuşması ve özgür yaşaması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!
Spor

Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Sadettin Saran savunmasını yaptı. Mahkeme, duruşmanın, eksikliklerin giderilme..
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.
Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı
Gündem

Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

Iğdır’da Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek sokakları terörize etmeye kalkışan koroya yargı "dur" dedi. İzinsiz gösteri sırasında polise ..
Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"
Gündem

Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"

Bir dönem Kandil’den aldıkları talimatla Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okuyan, terör örgütü PKK ve uzantılarına sırtını dayayanların maskesi..
Terör örgütü YPG/SDG’den İsrail’e 'Kurtarın' yalvarışı!
Dünya

Terör örgütü YPG/SDG’den İsrail’e 'Kurtarın' yalvarışı!

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan ve işgali altında tuttuğu Haseke kentinde Arap kökenlilere yönelik alıkoymayı g..
Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi
Gündem

Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi

Yıllardır terör örgütlerine "demokrasi" kılıfı altında kol kanat geren Almanya, beslediği yılanın zehriyle yüzleşiyor. Terör örgütü YPG/SDG ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23