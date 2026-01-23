Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor

Denli, yetersiz beslenme nedeniyle gelişim geriliği de görülen sincabın doğa şartlarındaki hava koşullarına uyum sağlaması için kontrollü şekilde bahçeye çıkarıldığını ve adapte edilmeye çalışıldığını anlattı. SUFLEYİ, PİZZAYI VE MAKARNAYI ÇOK SEVİYOR Öte yandan, sincap Yoda'nın çikolata, sufle, pizza, ekmek ve makarnaya çok ilgi gösterdiğini anlatan Denli, "Bunları elbette tadımlık veriyoruz. Doğasında karbonhidrat ya da şeker ihtiyacı çok fazla olmuyor. Maalesef ev ortamında olduğu için ve anne besleyip doğaya adapte etmediği için bu tarz yiyeceklere isteği oluştu. Zamanla doğaya alıştıkça da bu ihtiyaçları kalmayacak" bilgisini verdi.