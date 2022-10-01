Acun'un Hull'unu kim kurtaracak?

Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollarını ayıran ve dün akşam Luton Town'u sahasında ağırlayan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City sahadan yine boynu bükük ayrıldı. Üst üste 5. mağlubiyetini alan ve iyiden iyiye küme düşme hattına yaklaşan İngiliz ekibi için şimdi kimin teknik direktörlük koltuğuna oturacağı büyük merak konusu... City, 5 Ekim Çarşamba günü yine sahasında Wigan Athletic ile karşılaşacak..

Öte yandan Hull'un da yer aldığı Yorkshire bölgesinin en önemli haber kaynaklarından Yorkshire Post, Hull City'de yeni menajerlik adına favori ismin Sergen Yalçın olduğunu belirtti.

İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi. Gürcü menajer, takımın Luton Town ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kala görevinden alındı. Şimdi İngiliz ekibinde yeni menajerin kim olacağı merak edilirken Sergen Yalçın'ın ismi öne çıkmış durumda.

Shota Arveladze'nin görevine son verilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan takım sahibi Acun Ilıcalı, "Milli maç arasında Shota ile takımın gidişatını ve kulübün geleceğini değerlendirmek adına birkaç görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler sırasında ortak görüşte olmadığımız ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Hull City'de Shota Arveladze sonrası geçici olarak takımın başında Andy Dawson yer alıyor. Konuya ilişkin Acun Ilıcalı, "Odak noktamız şimdi Andy'ye ve takıma destek olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, kulübü daha ileri taşımak adına mümkün olan en iyi adayın arandığını ifade ederken Hull Live, okuyucularına sunduğu ankette Sean Dyche, Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi'nin yanı sıra Türkiye'den Fatih Terim ve Şenol Güneş'in isimlerini öne çıkarmıştı.



