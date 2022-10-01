  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Huawei Direktörü Gavin Zhao: Türkiye önemli bir avantaja sahip! Elektrik üretimi, güneş enerjisi 4 kat artacak

Yok böyle gelir! Messi ve Ronaldo'ya çuval lazım

Hepsi birbirinden ürkütücü! Balıkçının ağına neler takılmış neler

TOKİ'den büyük fırsat... Satış tarihi belli oldu

Olayın tam göbeğinde(!) yer almayı sever! Gel Ali TL’yi nasıl tarihe gömmek istediğini anlat bize

Vazo desenli yumurtlayan tavuk şok etti!

Türkiye son 10 yılda hiç olmadığı kadar Avrupa'ya yakın! Almanya'da Türkiye rüzgarı esti

Bakan Murat Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

Tunceli'de Alevi dedesi cinsel istismardan tutuklandı

Sanal gerçeklik sistemleri sayılı ülkede var! Türkiye, bu coğrafyada ilk olacak: Robotik rehabilitasyon, kanıta dayalı tedavi
Spor Acun'un Hull'unu kim kurtaracak?
Spor

Acun'un Hull'unu kim kurtaracak?

Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollarını ayıran ve dün akşam Luton Town'u sahasında ağırlayan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City sahadan yine boynu bükük ayrıldı. Üst üste 5. mağlubiyetini alan ve iyiden iyiye küme düşme hattına yaklaşan İngiliz ekibi için şimdi kimin teknik direktörlük koltuğuna oturacağı büyük merak konusu... City, 5 Ekim Çarşamba günü yine sahasında Wigan Athletic ile karşılaşacak.. Ilıcalı'nın takımı 24 takımlı ligde 20. sırada bulunuyor...

Yeniakit Publisher
2022-10-01 16:16:00 -
Acun'un Hull'unu kim kurtaracak?

Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollarını ayıran ve dün akşam Luton Town'u sahasında ağırlayan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City sahadan yine boynu bükük ayrıldı. Üst üste 5. mağlubiyetini alan ve iyiden iyiye küme düşme hattına yaklaşan İngiliz ekibi için şimdi kimin teknik direktörlük koltuğuna oturacağı büyük merak konusu... City, 5 Ekim Çarşamba günü yine sahasında Wigan Athletic ile karşılaşacak..

Öte yandan Hull'un da yer aldığı Yorkshire bölgesinin en önemli haber kaynaklarından Yorkshire Post, Hull City'de yeni menajerlik adına favori ismin Sergen Yalçın olduğunu belirtti.

İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi. Gürcü menajer, takımın Luton Town ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kala görevinden alındı. Şimdi İngiliz ekibinde yeni menajerin kim olacağı merak edilirken Sergen Yalçın'ın ismi öne çıkmış durumda.

Shota Arveladze'nin görevine son verilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan takım sahibi Acun Ilıcalı, "Milli maç arasında Shota ile takımın gidişatını ve kulübün geleceğini değerlendirmek adına birkaç görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler sırasında ortak görüşte olmadığımız ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Hull City'de Shota Arveladze sonrası geçici olarak takımın başında Andy Dawson yer alıyor. Konuya ilişkin Acun Ilıcalı, "Odak noktamız şimdi Andy'ye ve takıma destek olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, kulübü daha ileri taşımak adına mümkün olan en iyi adayın arandığını ifade ederken Hull Live, okuyucularına sunduğu ankette Sean Dyche, Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi'nin yanı sıra Türkiye'den Fatih Terim ve Şenol Güneş'in isimlerini öne çıkarmıştı.

 

 


Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...
Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...

Spor

Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...

Kestirme çorbası tarifi: Kestirme çorbası nerenin? Terbiyeli yoğurt çorbası (Yoğurtlu kestirmeli Çorba)
Kestirme çorbası tarifi: Kestirme çorbası nerenin? Terbiyeli yoğurt çorbası (Yoğurtlu kestirmeli Çorba)

Gıda

Kestirme çorbası tarifi: Kestirme çorbası nerenin? Terbiyeli yoğurt çorbası (Yoğurtlu kestirmeli Çorba)

Evde çiğ köfte ( Blendırla 10 dakikada) nasıl yapılır? Robotta geleneksel çiğ köfte tarifi
Evde çiğ köfte ( Blendırla 10 dakikada) nasıl yapılır? Robotta geleneksel çiğ köfte tarifi

Gıda

Evde çiğ köfte ( Blendırla 10 dakikada) nasıl yapılır? Robotta geleneksel çiğ köfte tarifi

İntihar sanılıyordu ama öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Yine olsa yine öldürürüm...
İntihar sanılıyordu ama öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Yine olsa yine öldürürüm...

Yerel

İntihar sanılıyordu ama öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Yine olsa yine öldürürüm...

Kuru erik şifa dağıtıyor! Eskiler eriği boşa kurutmuyor! Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu
Kuru erik şifa dağıtıyor! Eskiler eriği boşa kurutmuyor! Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu

Gıda

Kuru erik şifa dağıtıyor! Eskiler eriği boşa kurutmuyor! Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu

Hünnap hasat zamanı: 300 yıllık bereketi taşıyor! Hünnap nerede yetişir, ne kadar büyür? Hünnap faydaları
Hünnap hasat zamanı: 300 yıllık bereketi taşıyor! Hünnap nerede yetişir, ne kadar büyür? Hünnap faydaları

Gıda

Hünnap hasat zamanı: 300 yıllık bereketi taşıyor! Hünnap nerede yetişir, ne kadar büyür? Hünnap faydaları

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun...
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun...

Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23