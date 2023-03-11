Acun’un edepsizinden skandal hareket! AK Partililere bunu dedi, şimdi de...

Seçim arifesine girdiğimiz şu günlerde sanat camiasından da seçimle ilgili sosyal medya paylaşımları gelmeye başladı. Sayılı günlerin kaldığı seçimlerle ilgili sözde ünlülerden gelen iktidar karşıtı paylaşımlar da büyük tepki topladı. Bu paylaşımlardan biri de CHP yandaşlığı ile bilinen sözde oyuncu Yunus Günçe'den geldi. Türkiye’nin, Acun Ilıcalı’nın Survivor’ında tanıdığı Günçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidarı destekleyen seçmenlere karşı hadsiz ithamlarda bulundu. Günçe'nin şimdi de muhalefet yandaşlığıyla bilinen Sözcü TV'de işe başladığı duyuldu.

Seçmenlere hakaret etmişti

Sosyal medya hesabı üzerinden iktidara karşı yaptığı yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu Yunus Günçe, geçtiğimiz günlerde skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden çektiği videoyu paylaşan Günçe, "15 Mayıs sonrası kendinize yeni iş arayın. Hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz." ifadelerini kullanarak iktidara ve iktidar destekçilerine ağır hakaretlerde bulunmuştu. Günçe'nin bu sözleri büyük tepki toplamıştı.

Sözcü TV’de işbaşı yaptı

Sözde oyuncu skandal paylaşımın ardından Sözcü TV'de işbaşı yaptığı sosyal medya hesabı üzerinden çektiği fotoğrafla "Başladık" notunu düşerek duyurdu.

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