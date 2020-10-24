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Gündem Acun'un beslediği Hadise için ablasından şoke eden sözler! 'Konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar'
Gündem

Acun'un beslediği Hadise için ablasından şoke eden sözler! 'Konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar'

Yurtdışından devşirdiği programlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı'nın kanalında programlara çıkan şarkıcı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, kardeşi Hadise'yle ilgili vergi kaçakçılığı imasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:03:00 - 2020-10-24 15:09:20
Acun'un beslediği Hadise için ablasından şoke eden sözler! 'Konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar'

Kokuşmuş mahalle olarak adlandırılan magazin dünyasıyla ilgili rezil bir iddia daha ortaya atıldı. Yurtdışından devşirdiği programlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı'nın kanalında programlara çıkan şarkıcı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından Hadise ile ilgili şoke eden sözler sarf etti. Hülya Açıkgöz, kendisine sosyal medyadan gelen "Kendiniz neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna çarpıcı sözlerle cevap verdi.

"Türkiye’ye adım atamazlar"

Açıkgöz, o soruya verdiği cevapta "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye’ye adım atamazlar. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim." ifadelerini kullandı.

Hadise vergi mi kaçırıyor?

Açıkgöz'ün açıklamaları sonrası gözler Acun'un kanalından milyonlarca lira para kazanan Hadise'ye çevrildi. Açıkgöz'ün 'Vergi kaçakçılığı' imasının ardından Hadise'nin konuyla ilgili ne söyleyeceği merak konusu oldu.

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