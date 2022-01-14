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Medya Acun'dan Konuşanlar rezaletine pişkin savunma! Sen yanlış diyorsan alınan karar doğrudur
Medya

Acun'dan Konuşanlar rezaletine pişkin savunma! Sen yanlış diyorsan alınan karar doğrudur

Acun Ilıcalı, kendi platformunda yayına soktuğu ahlaksızlığın cirit attığı Konuşanlar programıyla ilgili skandal bir savunma yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 12:29:00 -
Acun'dan Konuşanlar rezaletine pişkin savunma! Sen yanlış diyorsan alınan karar doğrudur

Gelecek nesiller için tehlikeli olabilecek yapımları yurt dışından devşirerek Türkiye’ye sokan televizyoncu Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programına Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun verdiği ceza hakkında skandal bir savunma yaptı.

ahlaki sınırların zorlandığı, küfürlerin hava uçuştuğu Konuşanlar adlı programdaki rezaleti örtbas etbeye çalışan Ilıcalı, "RTÜK olmalı televizyonda her şey istenildiği gibi yayınlanmamalı. Amerika'da da açık kanallarda denetim vardır. Daha önce biz de cezalar aldık ve haksız olanlar vardı. Ama bizim için her zaman mahkemeye gitme hakkımız açık, kazandığımız ve kaybettiğimiz davalar oldu. Platformlar konusunda RTÜK'ün esnek olması lazım. Hasan Can olayına gelince bu karara katılmıyorum" diye konuştu.

Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Platform para verilip üye olunan bir yer. RTÜK'ün koruması gereken alan çocuklarımız. Onların zehirlenmesini engellemesi lazım. Ama platformda para verip de üye olunan bir yerde RTÜK baskın olmamalı bence. Hiçbir şeye karışmasın demiyorum ama Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum. Argo konuşulan bir program, arkadaşlar da ciddi derecede bipliyor. Ancak gündelik hayatta kullanılan kelimeler nedeniyle ceza verilmemeli."

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Yorumlar

RECEP

Doğru dürüst aile,si bile olmayan bu şeytan para için herşeyi yapar bunun hâşâ tanrısı bile para
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İblis medyası

Kim başımıza bela ettiyse bu acunu Allah bildiği gibi yapsın .
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