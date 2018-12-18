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Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...

Acun Ilıcalı’nın meşhur ettiği isimlerin skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Toplum ahlakını adeta dinamitleyen yapımlara imza atan Ilıcalı’nın son mahareti ise papağana işkence ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Murat Özdemir adlı şahıs oldu. Acun’un yurtdışından ithal ettiği programlar sayesinde adını duyuran ve ünlenen "komedyen" Atalay Demirci’nin de FETÖ’cü olduğu ortaya çıkmıştı.

18 Aralık 2018 Salı 12:17
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye’de uygulayarak kendi televizyon kanalında Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan programlar düzenleyen Acun Ilıcalı sayesinde ünlü olan isimlerin skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan ‘Yemekteyiz’ ve ‘MasterChef’ yarışmalarına katılan Murat Özdemir adlı şahıs, programlardaki absürt ve dengesiz hareketleriyle adını duyurmuştu.

Papağana acımasızca işkence etti!

Yarışmadan diskalifiye edilen Özdemir, dün sosyal medya hesabından eline aldığı bir papağana işkence ettiği görüntüleri paylaştı. Büyük infiale yol açan görüntüler sonrası harekete geçen ekipler Özdemir’i evinde gözaltına aldı. Gözaltına alınırken "Acun" diye  bağıran Özdemir’in sabıkasının da kabarık olduğu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın ünlü yaptığı yarışmacıdan skandal! Papağana 'Acun baba diyeceksin' diyerek işkence etti, gözaltına alındı!

(Özdemir’den papağana 'Acun Baba de' işkencesi)

Acun’un ünlü yaptığı ilk isim değil!

Uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi çok sayıda suçtan sabıkasının bulunan Murat Özdemir, Acun sayesinde ünlü olan isimlerin ilki değil.

Acun’un ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasına katılarak ünlü olan Atalay Demirci’nin de, 15 Temmuz ihanetinin ardından yürütülen tahkikatlarla FETÖ’cü olduğu anlaşılmıştı. FETÖ'nün Demirci için katıldığı televizyon yarışmasında oy toplanması talimatı verdiği de ortaya çıkmıştı.


(Atalay Demirci, FETÖ eleşabaşısı Fetullah Gülen ile beraber)

Reyting uğruna ünlü yapıyorlar!

Survivor, Yemekteyiz, MasterChef, İşte Benim Stilim gibi yarışma programlarında insanlar birbirlerine düşürülerek, toplumun ahlaki değerleri hiçe sayılıp reyting uğruna kavgaların çıkarılması, kurgu olduğu iddia edilen bir takım olayların uydurulması kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Akit Medya Grubu da yayınlarıyla toplumun ahlak yapısının altını adeta dinamitleyen bu türden televizyon programlarına karşı vatandaşları uyarmış ve yetkilileri harekete geçmeye davet etmişti.

Çok sayıda duyarlı vatandaş özellikle çocuklar için kötü örnek olduğu gerekçesiyle, kanallarda yayınlanan bu tarz programları RTÜK başta olmak üzere yetkili mercilere şikayet etmişti.

Eşcinsel sapkınlık meşrulaştırılıyor

Acun'un kanalındaki programlarda sıksık boy gösteren ve topluma rol model olarak akratılan 'eşcinsel' Kerimcan Durmaz gibi isimler aracılığıyla 'eşcinsel sapkınlık' da meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Önlem alınmalı

Kamuoyu, eline aldığı papağana acımasızca işkence eden ve sabıkası kabarık olan Murat Özdemir gibi kişilerin televizyon ekranlarında parlatılmasına karşı yetkililerin önlem almasını istiyor.

yeniakit.com.tr

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:17
  1. Murat Özdemir
  2. Acun Ilıcalı
  3. TV8
  4. MasterChef
  5. yemekteyiz
  6. survivor
  7. kerimcan durmaz
  8. atalay demirci
  9. FETÖ

YORUM YAZ

  • Mehmet SoyluMehmet Soylu1 sa önce
    Hahaha ahmet çok iyiydid bu.
  • MuratMurat1 sa önce
    Ahmet isimli cahil.Şarlatan bir tiyatrocu o (N.Ulusoy.)
  • ihsanihsan1 sa önce
    acun masondur oktarın takımından ısraille ilişkili görevi türk halkını ifsat etmek hain yani
  • NİHALNİHAL1 sa önce
    bunların topu belli kesimin,ben gerçekten bu gibileri asla izlemiyorum takipçileri değilim çünküZAMAN benim için çok değerli beynimi bunlarla kirletmekte istemiyorum beynimde değerli Bana bu dünyada tanınmış zamanı boşa geçiremezler Aklımı boş şeylerle ziyan edemezler
  • MemetMemet1 sa önce
    vaay akitte skandal! Fotoĝrafta bir bakan var, el pençe divan durmuş birde boynunu bükmüş ki sorma, vay vay kimler fetöcüymüş
  • meyyidmeyyid1 sa önce
    gerçekten neden bu adama kimse dokunamıyor. bu ilk değil sonda olmayacak gibi
  • Milletin iradesiMilletin iradesi1 sa önce
    Rütük denilen bu biblo kurum içerisindeki tüm kadro hatta kurumun çevresindeki kedi köpekler dahi buradan uzaklaştırılmalı,yerlerine milli eğitimli aklı selim islam ahlakı ve kültürümüzü bilen insanlar görevlendirilmeli.
  • ahmetahmet1 sa önce
    kırmızı daireye alıp Fetöcü dediğiniz adamın bulunduğu resmin en başındaki şahıs tanıdık gibi geliyor.... hatırladım sanayi ve teknoloji bakanı değilmi o...........

Günün Özeti

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