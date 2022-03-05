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Spor Acun ne yapsa olmuyor! Dibi gördüler
Spor

Acun ne yapsa olmuyor! Dibi gördüler

Acun Ilıcalı'nın kararıyla Şota Arveladze'nin çalıştırmaya başladığı Hull City yine kaybetti. Şota 9 maçın sadece 2'sinde kazanabildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 20:58:00 -
Acun ne yapsa olmuyor! Dibi gördüler

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City kan kaybetmeye devam ediyor. Geçen hafta kazanarak 6 maç sonra hanesine 3 puan yazdıran İngiliz ekibi, bu hafta West Bromwich'e 2-0 mağlup oldu.

West Bromwich Albion'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 48. dakikada (penaltı) Karlan Ahearne-Grant kaydetti. Hull City, Acun Ilıcalı kulübü satın aldıktan sonra göreve gelen Şota Arveladze yönetiminde 9. lig maçında 5. mağlubiyetini alırken yalnızca 2 kez galibiyet elde etti.

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