Acun, 24 milyon euro’yu İngiltere’ye gömdü!

Sahibi olduğu tv kanallarında seviyesiz yayınlarıyla Türk gençliğinin ahlakını dejenere eden medya patronu Acun Ilıcalı, İngiltere'de satın aldığı Hull City’e verdiği para ortaya çıktı. Ilıcalı’nın bunca döviz spekülasyonları yapıldığı bir dönemde İngiltere’ye bir futbol klübü için 24 milyon euro aktarması şaşkınlığa sebep oldu.

Malum medyanın, "Dudak uçuklatan rakamla İngiltere'de büyük bir yatırım yaptı" diye pohpohladığı Acun Ilıcalı'nın aynı yatırımı niçin Türkiye'de yapmadığı kafalarda soru işaretine sebebiyet verdi.

İngiliz futbol takımı Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'nın, bu alım için ne kadar ücret ödeyeceği belli oldu.

The Athletic'te yer alan habere göre; 6 aydır Hull City'i satın almak için girişimlerde bulanan Acun Ilıcalı'nın, Allam ailesiyle yaklaşık olarak 24 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı açıklandı.

Yapılacak duyurunun daha önce İngiliz Futbol Ligi'nden onay beklemek zorunda kaldığı, ancak açıklamanın, 24 saat içerisinde yapılmasının artık mümkün olduğu kaydedildi.

İngiliz medyasının haberinde, İngiliz Futbol Ligi ile 19 Ocak'ta yapılacak toplantının ardından, devir sözleşmenin imzalanmasının beklendiği aktarıldı.

İNGİLTERE'DE NE VAR?!

İstanbul'a seçildiği günden beri İstanbul halkının binpişman olduğu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetmeye çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB), Londra'da müzayede ile satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet'in potresini 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın almıştı. Yine Londra'da yapılan bir başka müzayedede Kanuni'nin portresi, ismi gizli tutulan bir Türk işadamı tarafından 350 bin sterline satın alınıp, İBB'ye hibe edilmişti. Aynı müzayedede İBB de, yazma eserlere yine milyonlarca sterlin vermişti.