Acun Ilıcalı'ya şok üstüne şok! Sahalarda daha önce görülmemiş olay!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City-Birmingham City maçı, kale direklerinin 5 cm daha uzun olduğu için başlamadı. Maçın hakeminin fark ettiği olay sonrası ekipler saha içine girdi. Kesici aletlerle direkleri küçültme operasyonu yapıldı. Ekiplerin direkleri küçültme operasyonu yaklaşık 15 dakika sürdü ve sonrasında karşılaşma başladı.

Hull City-Birmingham City maçı, kale direklerinin 5 cm daha uzun olduğu için başlamadı. Ekiplerin yoğun uğraşlar sonucunda direkler kesilerek normal boyuta getirildi ve maç başladı.

MAÇIN HAKEMİ FARK ETTİ

Karşılaşma öncesi kontrol amaçlı sahaya çıkan hakem, direklerin boyutunun büyük olduğunu fark etti. Hemen diğer hakem arkadaşlarını da yanına çağıran tecrübeli isim, ölçüm yapılmasını istedi. Yapılan ölçümler hakemi haklı çıkardı ve direklerin 5 cm daha uzun olduğu öğrenildi.

Mücadelenin sonunda Hull City, evinde Birmingham'a 2-0 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.