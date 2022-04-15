Acun Ilıcalı'ya kötü haber! 21 Ekim'de alınan karara göre...

Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak yarı final maçları, Türkiye’de şifresiz olarak ekranlara gelecek. Exxen’de yayımlanan karşılaşmaların şifresiz olarak TV8 ya da TV8,5 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi’nde zorlu karşılaşmaların ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu ve tüm dünya, bu maçların heyecanla beklemeye başladı. Türkiye’de ise futbolseverler için önemli bir detay akıllara geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), 21 Ekim 2021 tarihinde aldığı karar göre, Şampiyonlar Ligi’nde yarı final maçları ve final şifresiz yayımlanacak.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Süper Kupa maçı da şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayımlanan Şampiyonlar Ligi’nde kalan turlar RTÜK’ün yarı final ve final kararı nedeniyle TV8 ya da TV8,5 kanallarından yayımlanacak.

Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid eşleşmeleri, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.