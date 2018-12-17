Acun Ilıcalı'nın ünlü yaptığı yarışmacıdan skandal! Papağana 'Acun baba diyeceksin' diyerek işkence etti, gözaltına alındı!

Yayınladığı videolarda beslediği papağanın "Acun baba diyeceksin" diyerek boğazını sıkan ve galiz küfürler eden Murat Özdemir, gözaltına alındı.

Son zamanlarda gündemden düşmeyen hayvanlara karşı yapılan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. MasterChef isimli yemek yarışmasında kendisine taşkın bir rol biçen, agresif hareketleriyle programın fragmanlarında öne çıkartılıp, ardından diskalifiye olan Murat Özdemir, sosyal medya hesabından insanlık dışı görüntüleri yayınladı.

Hem işkence hem küfür

Özdemir yayınladığı videolarda evinde beslediği papağanın boğazını sıkıyor ve nefessiz kalan zavallı hayvana bir ismi ezberletmeye çalışıyor. İzleyenlerin buz kestiği görüntülerde papağana yaptığı işkencenin dozunu giderek arttıran Özdemir diğer yandan da son derece galiz küfürler savuruyor.

Sosyal medyada tepki yağdı

Görüntülerin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar, "Biri bu adamı durdursun", "Bu işkence cezasız kalmasın" diye tepkilerini dile getirdi.

Özdemir gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.

Papağan Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilecek

Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu arada, el konulan papağan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasa neyi bekliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayında yapılan AK Parti MYK toplantısında hayvanlara yönelik işkenceye karşı yasanın çıkmasını gerektiğini “Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın” sözleriyle dile getirdiği belirtilmişti.

"Mala zarar verme" kapsamında

Mevcut yasalarda hayvana işkence için "sahipli-sahipsiz" ayrımı bulunuyor.

Türk Ceza Kanunu'nun "mala zarar verme" suçunu kapsayan 151. maddesi, "Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır" diyor.

Aynı maddenin ikinci fıkrası hayvanlara yönelik işkenceyi ilgilendiriyor: "Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır"