Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet Hakan işi kaptı!

'Hergele' Ahmet Hakan, TV8'e yaptığı ziyaretin ardından birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanan program olan 'Yetenek Sizsiniz' programına jüri olma teklifi aldı. Bu teklif toplum ahlakını dinamitleyen yapımlara imza atan Acun Ilıcalı tarafından yapıldı.

TV8'de yayınlanan "8'de Bugün" programına konuk olan Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı'dan işi teklifi aldı.

Acun Ilıcalı, Ahmet Hakan'ı cilaladı

Programda, Hakan'ı nerede görmek istersiniz sorusunu yanıtlayan Ilıcalı, Hakan'ı Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri olarak görmek istediğini ifade etti ve şunları söyledi: Çok net jüri olur. Yetenek Sizsiniz jürisine al 1. sıraya onu koy, çünkü tasviri çok kuvvetli hem yazarken hem sözlü de yapabiliyor. MasterChef'te aşçı olması gerekiyor. Tavsiye olarak söyleyeyim. Kendisinin dışında, benim tarzımdaki konuşmaların içinde olduğu programlarda da bir sac ayağı çok güzel olur. Kendi uzmanlık alanındaki programlar zevkle izleniyor o ayrı ama öteki konularda da görüşlerinin etkili olacağını düşünüyorum.