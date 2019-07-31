Acun Ilıcalı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı: Gerçek Survivor'u biz yaşıyorduk

Toplum ahlakını dinamitleyen yapımlara imza atan Acun Ilıcalı'nın tepki çeken programı Survivor'da büyük bir skandal patlak verdi. Acun Medya'dan annneanesinin cenazesine gitmesine verilmemesi dolayısıyla isitfa kararı alan bir işçinin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Solhaber'in haberine göre, Acun Ilıcalı’nın Dominik’te düzenlediği Survivor isimli yarışma programında işe giren ve yaşadıkları nedeniyle 10 ay sonra istifa kararı alan Umut Kara, "Orada sanki yarışmacılar değil de biz yarışıyorduk. Survivor bizdik orada adeta, yarışmacılar değil… Gerçek Survivor’ı işçiler yaşıyordu. Gerçekten aç mıydı yarışmacılar deniyor, aç olan ve sıkıntı yaşayan onlar değildi, bizdik diyebilirim” ifadelerini kullandı.

"Cenazeye gitmeme engel çıkarıldı"

Umut Kara, anneanesinin cenazesine gitmek için izin aldığını, bunu yetkililer tarafından engellendiğini belirterek şunları söyledi:

Dominik’e gittikten sonra 6 ay orada çalışman gerekiyor. 6 aydan sonra izin alabiliyorsun. Sanki cezaevine girmiş gibi 6 ay boyunca oradan ayrılamıyorsun. Ben 10. ayda anneannemin vefatı nedeniyle gitmek istediğimde 6 ay dolmadı diyerek engel de çıkarılmıştı. Gideceğimi söyledim, durumumu anlattım, sonrasında da istifa ettim.

"Bilet almaya param yetmedi"

Bana vefat ve ölüm dışında bilet almıyoruz dediler, anneannem öldü ne olsun daha dedim. Almıyorlar, bilet çok pahalı. Ben alacağım ama param yetmiyor. İstifa edeceğimi söylüyorum, yöneticiler bana Acun Medya savunuyor, sanki istifa etmiyorum da dava açıyorum, herkes inanılmaz bir şekilde Acun Ilıcalı savunusu, övgüsü yapıyor. Eleştirenler, tepki gösterenler ise susuyor. Başa konulan yöneticiler gerçekten çok kötüydü. En sonunda bir yönetici tamam, istemiyorsan seni burada tutmanın anlamı yok dedi ve süreç hızlandı. İstifa ettiğimi duyanlar şaşırdı, genelde kovuluyor insanlar sen neden istifa ediyorsun diyenler oldu. Sürekli bir gerginlik, yetişmeyen işler, aksaklıklar.

"Efsunlaşmış Acun Ilıcalı gibi dolaşıyorlardı"

Burada yaşadığım sorunların başında şoförlerin ve araçların ücretlerinin ödenmemesi geliyordu. Dominiklilerle aram iyiydi, bizi zengin zannediyorlardı ama ben yakın bir ilişki kurup durumu anlatınca güzel bir diyalog kurduk. Hak veriyordum onların taleplerine. Orada çok ilginç bir ortam vardı. Herkes Acun Abi Acun Abi diye efsunlanmış gibi geziyordu. Kadrolu çalışanlar “Acun Abi” diyor ve büyük bir sevgi gösteriyordu ama sözleşmeliler için, en azından benim için Acun Ilıcalı’ydı o.