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Acun Ilıcalı'dan Tv 8 açıklaması: Teklif olduğu...

Acun Ilıcalı, toplumun ahlakını bozan programların yayınlandığı TV 8'in satıldığına dair çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Ilıcalı, 'Teklif olduğu doğru ancak sözü edilen yer değil' dedi.

12 Mart 2019 Salı 11:43
Acun Ilıcalı'dan Tv 8 açıklaması: Teklif olduğu...

TV8'i Medical Park Hastaneler Grubu'na sattığı iddia edilen Acun Ilıcalı, konuya dair açıklama yaptı. Ilıcalı, "Teklifler olduğu doğru ancak sözü edilen yer değil" dedi.

Acun Ilıcalı'nın, 2013 yılında satın aldığı TV8'i borç yükü nedeniyle dün Medical Park Hastaneler Grubu'na sattığı iddia edildi.

Daha sonra söz konusu iddiaya dair açıklama yapan Ilıcalı, "Teklifler olduğu doğru ancak sözü edilen yer değil" dedi.

Kanalın piyasa değeri 210 milyon dolar

Dünyada reyting rekorları kıran yarışmaları Türkiye'ye getirerek adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı, TV8 kanalını 70 milyon dolara satın almıştı.

Kanalın şu anki piyasa değeri ise tam 210 milyon dolar.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:43
  1. TV8
  2. Acun Ilıcalı

YORUM YAZ

  • HANSHANS1 sa önce
    Acunda FETTUŞI lerden olup, hep onları destekleyenlerden birisi.Kanalı diğer fettuşlar gibi satıp yurt dışına kaçma planı yapıyor, belli
  • TanerTaner1 sa önce
    Tv8 gerçekten sırf içi boş programlar yapıyor. Pedegoji değeri sıfır ve sırf eğlence. İnsanımıza en ufak bir katkısı yok. İnşallah satılır da yerine akıllı bir yönetici gelir
  • hayırlısıhayırlısı1 sa önce
    maşallah
  • meyyidmeyyid1 sa önce
    çılgın para.acaba bu kadar paranız olsun ister misiniz.bir düşünün bakalım hayatınızda neler değişir.huzur mu, para mı.ister inanın ister inanmayın ben o kadar param olsun istemem çünkü adamın yuvasının durumu belli.

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