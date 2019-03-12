Acun Ilıcalı'dan Tv 8 açıklaması: Teklif olduğu...

TV8'i Medical Park Hastaneler Grubu'na sattığı iddia edilen Acun Ilıcalı, konuya dair açıklama yaptı. Ilıcalı, "Teklifler olduğu doğru ancak sözü edilen yer değil" dedi.

Acun Ilıcalı'nın, 2013 yılında satın aldığı TV8'i borç yükü nedeniyle dün Medical Park Hastaneler Grubu'na sattığı iddia edildi.

Daha sonra söz konusu iddiaya dair açıklama yapan Ilıcalı, "Teklifler olduğu doğru ancak sözü edilen yer değil" dedi.

Kanalın piyasa değeri 210 milyon dolar

Dünyada reyting rekorları kıran yarışmaları Türkiye'ye getirerek adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı, TV8 kanalını 70 milyon dolara satın almıştı.

Kanalın şu anki piyasa değeri ise tam 210 milyon dolar.