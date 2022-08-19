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Medya Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Yine şaşırttı...
Medya

Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Yine şaşırttı...

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı bir reklam anlaşması yaptı. Daha önce telefon markasının reklamında oynayan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı şimdi de bir bankanın reklam yüzü oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 16:39:00 -
Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Yine şaşırttı...

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı bir reklam anlaşması yaptı. Daha önce telefon markasının reklamında oynayan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı şimdi de bir bankanın reklam yüzü oldu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı popüler kimliği nedeniyle reklamcıların da en çok teklif götürdüğü isimlerin başında geliyor. Yakın zamanda bir cep telefonunun yüzü olan Ilıcalı son olarak bir bankayla el sıkıştı.

Özel bir bankanın reklam yüzü olan Ilıcalı herkesi şaşırttı.

Acun Ilıcalı reklam filmi için kamera karşısına geçti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapılan anketlerde halkın en güvendiği isimlerin başında gelen Ilıcalı’nın reklam filminin yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı yaptı.

 

 


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Yorumlar

Mehmet tokmskçı

Halkın en güvendiği isim hadi be akit .. Nerde yapmış anketi 

volkan aksoy

Bıktık bu soyonistten. Akit bunun haberini yapma. Ne yaparsa yapsın ne faydası var bize ,? Doymak bilmez utanmaz acun. Ahlagi bozucu programlar yetmedi.
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