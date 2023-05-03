Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Herkesi şok etti... Şimdi ne olacak?

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas'ı sezon sonunda Sarı-Lacivertliler'e geri göndermeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de adım adım sezon sonuna yaklaşılırken, transfer hareketliliği de kendisini hissettirmeye başlamış durumda. Birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe de kollarını erkenden sıvarken, kiralık gönderilen bazı isimlerle ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu isimlerden biri de Sarı-Lacivertliler'in Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kiralık olarak forma giyen isimlerden olan Dimitrios Pelkas... İngiltere'den gelen haberlere göre Yunan oyuncu Sarı-Lacivertliler'e geri dönebilir.

Hull Live'de yer alan habere göre, takımın teknik direktörü Liam Rosenior'un hafta sonuna doğru takımdaki tüm oyuncularla görüşmeler yapacağı belirtildi. Rosenior'un, bu toplantılarda oyunculara gelecek sezonki planlarını aktaracağı kaydedildi.

İngiliz ekibinin, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas'ın ise takımda kalmasının düşük bir ihtimal olduğu öne sürülürken, Yunan futbolcunun özellikle sakatlıklar nedeniyle Ada'da istikrarlı performans sergileyemediği ifade edildi.

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Hull City'de bu sezon 26 maçta süre alan 29 yaşındaki Pelkas, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.