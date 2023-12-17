  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hezimeti dünyaya duyurdular! Katil İsrail ordusuna ağır darbe

Sanatçı müsveddeleri iyi okusun! Perihan Savaş'tan bomba itiraflar

Fatih Portakal, canlı yayında AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı! O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Esir skandalının ardından Netanyahu'dan yeni 'katliam' mesajı!

Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlarımdan helallik isterim!

Hafize Gaye Erkan'ın 'Sadık Abi'si kim? Ne kadar maaş alıyor? İşte Merkez Bankası Başkanı ile ilgili bomba gerçekler

Ortalığı yangın yerine çevirecek kulis! Erdoğan, İstanbul’da İmamoğlu'nun karşısına o ismi çıkarıyor! Tüm Türkiye ters köşe olacak

PKK'ya ağır darbe! Şirvan Hasan sarı torbada

Ucuz altını duyan, oraya koştu! Sıranın başı sonu gözükmedi! Bakın ne kadara verdiler! Şok olacaksınız

Özgür Demirtaş’la ilgili şok iddia! Birileri ağzının içine bakıyordu! Yer yerinden oynayacak
Spor Acun Ilıcalı'dan 3 yıllık imza için harekete geçti! Hull City anlaşmayı resmen duyurdu
Spor

Acun Ilıcalı'dan 3 yıllık imza için harekete geçti! Hull City anlaşmayı resmen duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-17 20:17:00 - 2023-12-17 22:00:07
Acun Ilıcalı'dan 3 yıllık imza için harekete geçti! Hull City anlaşmayı resmen duyurdu

İngiltere Championship'te bulunan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kulubünün Teknik Direktör Liam Rosenior ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Championship'te başarılı bir sezon geçiren Liam Rosenior, Hull City'nin başında kaldı ve sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Yaşanan bu gelişmeyi kulüp açıkladı.

PLAY-OFF'A KADAR YÜKSELDİLER

Championship'te başarılı bir sezon geçiren Liam Rosenior, Hull City'nin başında kaldı ve sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Yaşanan bu gelişmeyi kulüp açıkladı.

Hull City'nin başında son haftalarda harikalar oluşturan Liam Rosenior, İngiliz ekibini play-off hattına kadar taşıdı. Bu performansının ödülünü alan Rosenior, Hull City ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

52 MAÇTA 18 GALİBİYET

2022 yılında imza atan İngiliz çalıştırıcı 52 maçta 18 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Doğal balgam söktürücü kuru öksürüğü anında kesiyor, iyi geliyor! Herkes böyle atlatmış! Sağlık için faydaları say say bitmiyor!
Doğal balgam söktürücü kuru öksürüğü anında kesiyor, iyi geliyor! Herkes böyle atlatmış! Sağlık için faydaları say say bitmiyor!

Kadın - Aile
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğal balgam söktürücü kuru öksürüğü anında kesiyor, iyi geliyor! Herkes böyle atlatmış! Sağlık için faydaları say say bitmiyor!

Hindistan-Pakistan gerilimi! Pinaka ÇNRA sistemleri için 6.400 adet topçu roketi alacak! Bomba adım
Hindistan-Pakistan gerilimi! Pinaka ÇNRA sistemleri için 6.400 adet topçu roketi alacak! Bomba adım

Dünya

Hindistan-Pakistan gerilimi! Pinaka ÇNRA sistemleri için 6.400 adet topçu roketi alacak! Bomba adım

Türkiye'den Rusya'ya satılacak: Vergisiz yumurta ihracatı! Son kararlarını duyurdular, 2- 3 hafta sonra...
Türkiye'den Rusya'ya satılacak: Vergisiz yumurta ihracatı! Son kararlarını duyurdular, 2- 3 hafta sonra...

Ekonomi

Türkiye'den Rusya'ya satılacak: Vergisiz yumurta ihracatı! Son kararlarını duyurdular, 2- 3 hafta sonra...

Çin'de konut fiyatları: düşme riski artırıyor!
Çin'de konut fiyatları: düşme riski artırıyor!

Dünya

Çin'de konut fiyatları: düşme riski artırıyor!

Akaryakıta yeni indirim sinyali: 17 Aralık 2023 güncel benzin motorin ne kadar?
Akaryakıta yeni indirim sinyali: 17 Aralık 2023 güncel benzin motorin ne kadar?

Ekonomi

Akaryakıta yeni indirim sinyali: 17 Aralık 2023 güncel benzin motorin ne kadar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23