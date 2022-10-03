Acun Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu!

Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimlerinin ortaya atılmasının ardından bir iddia daha geldi. Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Carlos Carvalhal'in Hull City'nin başına geçeceği öne sürüldü.

İngiltere Championship'te yeni sezona teknik direktör Shota Arveladze ile başlayan ve hedefini Premier Lig play-off'u olarak belirleyen Hull City'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Art arda alınan kötü sonuçların ardından Shota Arveladze ile yollar ayrılmıştı.

HULL CITY İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı ayrılık sonrasında, "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık. Yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız..." ifadelerini kullanmıştı.

Takımın başına 27 Ocak 2022 tarihinde geçen Shota Arveladze, toplamda 30 karşılaşmaya çıktığı Hull City'de 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 1.10 maç başına puan ortalaması yakalamıştı.

Shota'nın ayrılığıyla birlikte Hull City'nin yeni teknik direktörünün hangi isim olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

İngiliz basınının haberine göre; listesinde birçok hoca bulunduran Hull City'nin favorisi, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Carlos Carvalhal...

Daha önce Braga'da iki sezon görev yaptığı belirtilen deneyimli teknik adamın, Sheffield Wednesday ve Swansea City'i çalıştırması nedeniyle İngiltere tecrübesinin bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Hull City için Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri de öne sürülmüştü.