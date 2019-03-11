Acun Ilıcalı TV 8'i sattı!

Uzun süredir TV 8'i elden çıkarmak için görüşmeler yürüten Acun Ilıcalı sonunda amacına ulaştı. Ilıcalı kanalını, Medical Park Hastaneler Grubu'na sattı

TV 8’i 70 milyon dolara satın alan ünlü televizyoncu Ali Acun Ilıcalı zor günler geçiriyor.

TV8'in sahibi ve yapımcı Ilıcalı bir süre önce Sekiz Medya Holding AŞ'deki hisselerinin bir kısmını Doğuş Yayın Grubu'na satmıştı.

Ancak ağır borç yükünden kurtulmak için atılan bu hamle de TV 8'in kanayan yarasına merhem olamadı.

Azeri şirket ile görüşüyordu

Acun Ilıcalı'nın son dönemde Türkiye'ye medya yatırımı yapan Azerbaycan merkezli Global Medya Group A.Ş. ile görüştüğü de medya kulislerine yansıdı.

Buna göre, Azeri iş adamları, bir ulusal kanal satın almak için kolları sıvadı. Global Medya Group A.Ş. yönetimi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'i satın almak için görüşmeler yaptı. Acun Ilıcalı satışa sıcak baksa da, Global Medya kanalının borç yükü nedeniyle satış görüşmeleri askıya alındı.

Sürpriz talip

Azeri sermayesi ile görüşmeler kanalın borç yükü nedeniyle tıkanırken, Acun Ilıcalı'nın medyasına sürpriz bir sektörden talip çıktı.

SuperHaber'in edindiği bilgilere göre, kanala talip olan Medical Park Hastaneler Grubu, Acun Ilıcalı'nın TV 8'deki hisselerinin tamamını satın almak konusunda ünlü televizyoncu ile anlaşma sağladı.