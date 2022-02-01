Acun'un Survivor'ı Dallas gibi!

Avrupa kültüründen kopya programlarla Türk gençliğini dinamitleyen Acun Ilıcalı'nın Survivor'ı rezil konuşmalara sahne oluyor. Yarışmacı adı altında; Nisa, Mert, Sude, Evrim ve Ogeday arasındaki konuşmalar mide bulandırdı.

Survivor All Star 2022'nin 30 Ocak akşamında yayınlanan yeni bölümünde bir ilk yaşandı. Genellikle yarışma ve strateji ağırlıklı ilerleyen programda gayrimeşru ilişki gündeme geldi. Survivor'un yeni bölümünde Mert, Sude ile ilgili Ogeday ve Nisa ile konuştu. "Dedikodu yapmayın" diyen Mert'in sözlerine karşılık Nisa ve Ogeday'ın söyledikleri duyanları şaşırttı. Sosyal medya Mert ve Sude'nin sözlerini tartıştı.

TV8’de yayınlanan ve hristiyan batı ülkelerindeki adetlere göre çekilen programların kopyası mahiyetindeki Survivor All Star 2022, yeni tartışmalara sebep oldu. Ogeday ve Nisa ikilisinin, toplumdaki ahlaki yozlaşmayı tetikleyecek nitelikte söyledikleri sosyal medyada çeşitli tartışmalara sebep oldu.

Survivor'da Evrim, geçen haftaki bölümde Barış Murat Yağcı için "Bunun sevenlerine, hayranlarına, sevgililerine anlam veremiyorum" demiş; bunun üzerine Yağcı'nın eski metresi olan Nisa "Bana laf atmasan olmazdı Evrim" ifadelerini kullanarak oynanan vıcık vıcık rezaleti gözler önüne sermişti.

Ardından Evrim’in ise “Seninle ilgisi yok, Ogeday varken ben öyle bir şey söylemem” demesi, Nisa ve Ogeday'ın da eski tarihlerde metres ilişkisi yaşadıkları iddiasını gündeme getirmişti.

OGEDAY VE NİSA, MERT’E SUDE HAKKINDA NE DEDİ? VICIK VICIK REZİLLİKLER!

Son olarak, Survivor'un 30 Ocak akşamında yayınlanan yeni bölümünde Nisa ve Ogeday'ın, Sude'ye Mert hakkında söyledikleri tekrar adayı karıştırdı. Sude aleyhine sözlere karşılık Mert, Nisa ile Ogeday'ı dedikodu yapmakla itham etti. Ogeday ve Mert'in konuşması, Nisa'nın ve diğer takım arkadaşların gelmesiyle alevlendi. Ogeday, Mert'i güvenilir bulmadığını Sude'ye söylediğini ve ortada hatalı bir şey varsa, ortaya çıkarılması gerektiğini sölenmesi üzerine, Mert de Ogeday'a, kendisini ne kadar tanıdığı sorgulaması yaparak, bu yorumları yapamayacağı hatırlatmasında bulundu.

NİSA DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU, REZALET ZİRVE YAPTI

Mert ile Ogeday arasındaki tartışma devam ederken ortama Nisa da katıldı. Nisa'nın dedikodu yaydığını söyleyen Mert röportajda, "Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler" dedi.

Nisa'nın ısrarı sonrasında Mert kendisine, "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın? Kaos çıkıyor" suçlaması yaptı.

Her türlü ahlaksızlığın dillendirildiği programda, özel hayatın gündeme gelmemesini isteyen Mert ise, Survivor'un yarışma programı olduğunu iddia etmesi üzerine Nisa, "O zaman özel hayatını buraya getirmeyeceksin" cevabı ile seyirciyi aptal yerine konuldu.

ACUN ILICALI: '15 YILLIK SURVIVOR HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY DUYMADIM'

Yarışmayı bırakacağını söyleyen Mert Öcal’ın ardından, Acun Ilıcalı şaşkınlığını gözleyemedi. Ilıcalı, "15 yıllık Survivor tecrübemde herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmacı için böyle bir şey dediğini duymadım" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA METRES İLİŞKİSİ İLE ÇALKALANDI

Tartışma üstü kapalı olarak yapılsa da sosyal medyada konuyla alakalı birçok yorum yapıldı. Bunun üzerine seyircilerin aklına Mert'in metresi olduğu ve aynı zamanda Sude ile de gayri ahlaki ilişki yaşadığı düşüncesi geldi. Sosyal medyada bu düşünceye ilişkin birçok kullanıcı tarafından paylaşım yapıldı.