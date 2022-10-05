Acun Ilıcalı Sergen Yalçın yerine o ismi getiriyor
Portekiz basını, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının teknik direktörlük konusunda Pedro Martins ile anlaştığını duyurdu.
Portekiz basınında yer alan iddiaya göre Pedro Martins, Hull City'ye imza atmak için İngiltere'ye gidiyor.
Portekiz gazetesi Record, Shota Arveladze'nin yerine Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Hull City'nin Portekizli teknik adam Pedro Martins'de karar kıldığını iddia etti.
Acun Ilıcalı'nın şartlarını kabul etti
Olympiakos'tan ayrıldığından bu yana serbest durumda olan 52 yaşındaki Portekizli teknik direktör Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın şartlarını kabul etti.
Yurt dışı kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen Pedro Martins'in son görüşmeleri yaptıktan sonra Ada ekibine imza atması bekleniyor.
Hull City'de 5 aday daha var
İngiliz basınında daha önce yer alan iddialara göre, Acun Ilıcalı'nın görüştüğü diğer adaylar; Carlos Carvahal, Robbie Keane, Carlos Corberan, Avram Grant ve Sergen Yalçın...