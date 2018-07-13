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Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?

Daha önce Adnan Oktar, Acun Ilıcalı'nın müridi olduğunu itiraf etmesinin ardından şimdi de eski 'kedicik' Ceylan Özgül Acun Ilıcalı'nın Adnan Oktar'ın mürit olduğunu söylemesi gündem oldu. Türkiye toplumunu ahlaki değerlerini ayaklar altına alan ve Adnan Oktar'ın izinden giden Acun Ilıcalı'nın bu durumu tekrar gündeme gelirken, bir operasyon da Acun Ilıcalı'ya yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

13 Temmuz 2018 Cuma 18:57
Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?

Türkiye Adnan Oktar'ın suç örgütüne yapılan operasyonu ile çalkalanırken, Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden olan Ceylan Özgül'ün Acun Ilıcalı ile ilgili ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda "TV8 de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürid olarak anlattıklarımı teyit edecektir" ifadelerini kullanan Özgül, sosyal medyada bomba etkisine neden oldu. Özgül daha sonra attığı bu tweeti sildi.

Adnan Oktar'ın örgütüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam eden grubun eski üyelerinden Ceylan Özgül, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı arasında şok ilişki!

"ACUN ILICALI ANLATTIKLARIMI TEYİT EDECEKTİR"

Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda "TV8 de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürid olarak anlattıklarımı teyit edecektir" ifadelerini kullanan Özgül, sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Özgül daha sonra attığı bu tweeti sildi.

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ADNAN OKTAR DA İTİRAF ETMİŞTİ

2013 yılında A9 Tv'de yayınlanan bir programda Adnan Oktar da Acun'un talebesi olduğunu söylemişti. Oktar, "Acun, çocukluğunda çok metanetiydi. Şakacı şamatacıydı. Bakırköy Zuhuratbaba'da oturuyordu. Ben onlara görüşmeye gidiyordum. Çok haytaydı. Her gittiğim de mahallede futbol oynarken bulurdum. Bir kere doğru konuşmamıştı normalde üstüne gitmezdim fakat bana zeka oyunları yapıyordu en sonunda köşeye sıkıştırarak itiraf ettirdim. O zamanlar da çok yamandı. Eşi Seda ise hanım hanımcık kibar kaliteli biriydi. Arkadaşı Esat Yontuç, o da talebemdi. Şuanda da ikisi arkadaştır. Esat Acun'a kıyasla daha sakindi." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 18:57
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