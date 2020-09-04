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Medya Acun Ilıcalı, bunu ilk kez duyacak! Seda Sayan'dan çok konuşulacak itiraf
Medya

Acun Ilıcalı, bunu ilk kez duyacak! Seda Sayan'dan çok konuşulacak itiraf

Seda Sayan katıldığı bir programda Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8 için "Ben alsaydım zarar ederdim, onun için vazgeçtim. Ben iyi ki almamışım zarar ederdim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:59:00 -
Acun Ilıcalı, bunu ilk kez duyacak! Seda Sayan'dan çok konuşulacak itiraf

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Acun Medya tarafından 2013 yılında satın alınan TV8 için çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Haber Global'de ekranlara gelen "Jülide Ateş ile 40" programına konuk olan Seda Sayan, sorulan soruları cevapladı.

"Acun da şimdi ilk defa duyacak"

22 Şubat 1999 tarihinde yayın hayatına başlayan TV8’i Acun Ilıcalı’dan önce almaya niyetlendiğini söyleyen Sayan, şayet televizyon kanalını satın alsaydı, zarar edeceği itirafında bulundu.

"Acun da şimdi ilk defa duyacak" ifadelerini kullanan Seda Sayan şunları söyledi:

"Belki bunu Acun da şimdi ilk defa duyacak; Acun’un aldığı kanalı önce ben alacaktım! Ben alsaydım zarar ederdim, onun için vazgeçtim. Acun hak etti de, ben onu hep alkışladım, alkışlıyorum. Ben iyi ki almamışım zarar ederdim! Batacaktım, 3 tane evim var onlar da gidecekti!”

"Acun Ilıcalı, benim gördüğüm televizyoncuların içindeki en zeki adamlardan biri" diyen Seda Sayan açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Acun’un bir kanalı alması çok daha akıllıca ve yönetmesi daha kolay neden; çünkü Acun’un elinde formatlar var. Kendini update eden, yetiştiren, dünyayı takip eden inanılmaz zeki bir adam Acun." 

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