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Medya Acun Ilıcalı: Bu terbiyesiz kişiye...
Medya

Acun Ilıcalı: Bu terbiyesiz kişiye...

Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye’de uygulayarak toplumunun ahlaki yapısını bozan Acun Ilıcalı, "terbiyesiz kişi" olarak nitelendirdiği söz yazarı ve besteci Şehrazat dava açacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:55:00 - 2020-09-30 14:59:58
Acun Ilıcalı: Bu terbiyesiz kişiye...

Yurt dışından devşirdiği formatlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı, 99.5 milyon lira karşılığında özel jet satın aldı.

Bu hamle sonrası küplere binen söz yazarı ve besteci Şehrazat, telif haklarını ödemediği için 'emek hırsızı' dediği Ilıcalı hakkında "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haramı zıkkım olsun" paylaşımında bulundu.

Şehrazat'ın bu sözleri sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Acun Ilıcalı, tazminat davası açacağını ifade etti.

Ilıcalı, kendisinden haksız bedel talep ettiğini öne sürdüğü Şehrazat için 'terbiyesiz kişi' ifadesini kullandı.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı:

"Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız"

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