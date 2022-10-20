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Spor Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!
Spor

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye kiralanan Yunan oyuncu Pelkas'ın İngiltere kariyeri istediği gibi gitmiyor. Yeni adresinde iyi bir performans ortaya koyamayan Pelkas, sezon sonunda kesin olarak Fenerbahçe'ye dönecek. Sarı-lacivertlilerin planları arasında yer almayan yıldız oyuncunun kariyerini Süper Lig'de devam ettirmek istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 13:38:00 -
Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye kiralanan Yunan oyuncu Pelkas'ın İngiltere kariyeri istediği gibi gitmiyor. Yeni adresinde iyi bir performans ortaya koyamayan Pelkas, sezon sonunda kesin olarak Fenerbahçe'ye dönecek. Sarı-lacivertlilerin planları arasında yer almayan yıldız oyuncunun kariyerini Süper Lig'de devam ettirmek istediği ortaya çıktı.

Hull City'nin yeni transferi Pelkas, İngiltere'de tutunamadı. Küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Hull City'de kötü performans gösteren yıldız oyuncunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor.

KARARINI VERDİ TÜRKİYE'DE KALACAK

Pelkas'ın menajerine Türkiye'den kulüp bulması için talimat verdiği ortaya çıktı. Hull City dönüşü Süper Lig'de top koşturmak istediği öğrenilen Pelkas'ın kurulu düzenini bozmak istemediği ve bu yüzden İstanbul takımlarından birinde forma giyeceği aktarıldı.

 

 


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