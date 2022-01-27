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Spor Acun Ilıcalı aradığı teknik direktörü buldu
Spor

Acun Ilıcalı aradığı teknik direktörü buldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktörlük görevine Şota Arveladze'yi getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 22:45:00 -
Acun Ilıcalı aradığı teknik direktörü buldu

Grant Samuel McCann'le yolları ayıran Hull City'nin merakla beklenen yeni hocası belli oldu. İngiliz ekibinde teknik direktörlük görevine Şota Arveladze getirildi.

2.5 yıllık sözleşme imzalandı

Kulüpten yapılan açıklamada 48 yaşındaki teknik direktörle 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sosyal medyadan anlaşmayı duyuran Hull City'nin Şota paylaşımına kısa süre içinde binlerce beğeni geldi.

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