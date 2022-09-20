Acun Ilıcalı apar topar ameliyata alınacak! Şok haberi duyurdular
İstanbul Sarıyer'de döneceği istikameti kaçırıp sola manevra yapan bir araç, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'un üzerinde bulunduğu motosiklete çarptı. Ilıcalı'nın 30 Eylül'de ameliyat edileceği belirtildi.
İstanbul Sarıyer'de döneceği istikameti kaçırıp sola manevra yapan bir araç, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'un üzerinde bulunduğu motosiklete çarptı.
Kolu kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcının son durumuyla ilgili açıklama Hull City kulübünün resmi hesabından yapıldı.
Ilıcalı'nın 30 Eylül'de ameliyat edileceğinin belirtildiği açıklamada, "Kazada kolunda kırık olan başkanımız Acun Ilıcalı, salı günü ameliyat olacak. Acun'a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyoruz" denildi.