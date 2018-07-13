0553 313 94 23

Acun Ilıcalı 'Adnan Oktar'ın talebesi' iddialarına ne diyor?

Adnan Oktar ve çetesine yönelik gerçekleştiren operasyonun etkisi sürerken, eski kediciklerden Ceylan Özgül'den bomba iddia geldi. Özgül, Acun Ilıcalı hakkında Adnan Oktar'ın eski müridiydi dedi. Aynı iddiayı Adnan Oktar da daha önceden söylemişti. Ceylan Özgül'ün Acun Ilıcalı itirafı sonrası şimdi gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Ilıcalı bu iddialara ilişkin ne söyleyeceği merak konusu

13 Temmuz 2018 Cuma 10:49
Acun Ilıcalı 'Adnan Oktar'ın talebesi' iddialarına ne diyor?

Adnan Oktar ve çetesine yönelik gerçekleştiren operasyonun etkisi sürerken, eski kediciklerden Ceylan Özgül'den bomba iddia geldi. Özgül, Acun Ilıcalı hakkında Adnan Oktar'ın eski müridiydi dedi. Aynı iddiayı Adnan Oktar da daha önceden söylemişti. Ceylan Özgül'ün Acun Ilıcalı itirafı sonrası şimdi gözler Acun Ilıcalı'ya çevridi. Ilıcalı bu iddialara ilişkin ne söyleyeceği merak konusu

Adnan Oktar'ın yanından firar eden Ceylan Özgül, çeşitli televizyon kanallarına ve ajanslara verdiği röportajlarla örgütün karanlık yüzünü gün yüzüne çıkarmıştı. Adnan OKtar ve suç örgütüne yönelik operasyonun başlamasına bir nevi vesile olmuştu. Ceylan Özgül, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Acun Ilıcalı'nın da eski bir mürit olduğunu iddia etti. Ceylan Özgül'ün Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda "TV8'de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürit olarak anlattıklarımı teyit edecektir" ifadelerini kullandı. Ceylan Özgül'ün tweetti sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ceylan Özgül, daha sonra bu tweetini sildi. Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası ifari Adnan Oktarcıların yakalanması için çalışmalar sürerken, eski kedicikten böyle bir iddiayı gündeme taşımasa bir anda tüm gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Bu konuya ilişkin Acun Ilıca'nın ne diyeceği merak konusu oldu.

ADNAN OKTAR: ACUN ILICALI 15 YILLIK TALEBEMDİ

Adnan Oktar 30 Aralık 2013’te yaptığı bir açıklamada Acun Ilıcalı’nın 15 yıllık talebesi olduğunu söyledi. Adnan Oktar, "Acun, çocukluğunda çok metanetiydi. Şakacı şamatacıydı. Bakırköy Zuhuratbaba'da oturuyordu. Ben onlara görüşmeye gidiyordum. Çok haytaydı. Her gittiğim de mahallede futbol oynarken bulurdum. Bir kere doğru konuşmamıştı normalde üstüne gitmezdim fakat bana zeka oyunları yapıyordu en sonunda köşeye sıkıştırarak itiraf ettirdim. O zamanlar da çok yamandı. Eşi Seda ise hanım hanımcık kibar kaliteli biriydi. Arkadaşı Esat Yontuç, o da talebemdi. Şuanda da ikisi arkadaştır. Esat Acun'a kıyasla daha sakindi." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:49
  1. acun ılıcalı
  2. adnan oktar
  3. adnan oktar son dakika
  4. adnan oktar kimdir
  5. ceylan özgül
  6. didem ürer
  7. tülay kumaşçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!
    1. Erdoğan 'depar at' dedi, bakan..
    2. Şok tedavisi nedir? Nasıl yapılır?
    3. Sözleri Avrupa'ya korku saldı: Asla,..
    4. AK Partili isim: İsrail sabrımızı..
    5. Mehmetçik hazırlandı rejim ve PYD kaçtı
    6. Şeref madalyası verilen Yıldırım'dan..
    7. 60 kanalda 15 Temmuz yayını yapılacak
    8. Başkentte duygu dolu anlar!..
    9. Lise yerleştirme tercih sonuçları..
    10. NATO’nun yıldızı
    11. Adnan Oktar'ın malikanesindeki..
    12. Batı, kuklalarını fonlarla oynatıyor
    13. Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay..
    14. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    15. Sürücüsüz metronun seferlerine ara..
    16. Şırnak’ta teröre rağmen eğitimdeki..
    17. MEB lise nakilleri nereden yapılacak?
    18. Dikey geçiş sınavı 81 ilde yapılacak
    19. İstanbul yollarına 2 milyon ton asfalt
    20. Başkan Erdoğan: Binali Yıldırım..
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...