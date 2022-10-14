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Medya Acun, hem etinden hem sütünden faydalanıyor! Sömürüye devam...
Medya

Acun, hem etinden hem sütünden faydalanıyor! Sömürüye devam...

Acun Ilıcalı; bir formatındaki ismi, diğer formatına da monteleyerek, tüm yarışmacılarını ekranlarda reyting malzemesi yapmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor...

Yeniakit Publisher
2022-10-14 15:17:00 - 2022-10-14 15:19:19
Acun, hem etinden hem sütünden faydalanıyor! Sömürüye devam...

Acun Ilıcalı; bir formatındaki ismi, diğer formatına da monteleyerek, tüm yarışmacılarını ekranlarda reyting malzemesi yapmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor...

MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu son günlerde Survivor'a katılacağı iddiasıyla gündemde. İddialara yanıt vermeyen Masterchef Barbaros aralıksız spor yapmasıyla dikkat çekti. Gece gündüz demeden spor yapan Barbaros Yoloğlu'nun paylaşımları sonrası "Bu hazırlık Survivor için mi?" yorumları yapıldı.

MasterChef'e 2020'de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbaros Yoloğlu, finale kadar gelmiş ama Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı. MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu 100 günlük yoğun diyet ve spor ile değişerek son haliyle herkesi şaşırtmıştı.

Masterchef Barbaros Yoloğlu şu sıralar da Survivor yeni sezona katılacağı iddialarıyla gündemde... Survivor 2023'te olacak konuşulan yarışmacı iddialara yanıt vermiyor.

Son dönemde yaptığı spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Barbaros Yoloğlu gece gündüz demeden spor yapıyor. Akşam spor anlarını paylaşan yarışmacıya "Bu hazırlık Survivor için mi?" yorumları yapıldı.

 

 

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